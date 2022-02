Samarbeidet åpner for en syndikert utlånsløsning, som vil hjelpe Nexo å nå en voksende brukerbase av kryptogruvearbeidere som bruker BlockFills teknologi.

BlockFills vil på den annen side dra nytte av den strategiske tilgangen til Nexo Prime, en premium meglerløsning skreddersydd for å møte institusjonelle investorers behov.





Nexo og finansteknologifirmaet BlockFills har annonsert et strategisk partnerskap som ser til at leverandøren av regulerte digitale eiendeler utvider sine meglertjenester til kryptogruvearbeidere.

Kunngjøringen kommer noen uker etter at BlockFills sikret 37 millioner dollar i sin seriefinansiering, med Nexo som en av investorene.

Målretting mot BlockFills' gruvearbeidsrike kundebase

Partnerskapet vil føre til at Nexo utnytter ende-til-ende digitale aktivaløsninger som tilbys av BlockFills for å rulle ut kryptotjenester rettet mot gruvearbeidere i kryptovaluta. Samarbeidet gjør at Nexo kan benytte syndikerte utlånstjenester via BlockFills sin programvare-som-en-tjeneste (SaaS)-plattform Phoenix.

Dette gjør at Nexo kan benytte seg av en gruverik kundebase hos BlockFills, ved å bruke sine egne avanserte økonomiske verktøy til fordel for kryptogruvesamfunnet.

I tillegg til dette åpner partnerskapet for at de to firmaene, via Nexo Prime , kan utvide sin virksomhetsrekkevidde til institusjonelle investorer.

" Nexos samarbeid med BlockFills er logisk og synergistisk ," sa Tatiana Metodieva, leder for corporate finance og investeringer i Nexo.

“ Våre tjenestetilbud, geografiske dekning og adresserbare brukerbaser utfyller hverandre; dermed vil vårt felles arbeid bidra til veksten av våre respektive forretningsoperasjoner i industrien for digitale eiendeler ,” la hun til.

"Pålitelige handelsmuligheter"

Nick Hammer, medgründer og administrerende direktør i BlockFills sa at partnerskapet lar begge selskapene tilby sine respektive kunder "pålitelige handelsmuligheter."

Nexos partnerskap med BlockFills er nok en vekstmulighet for selskapet ettersom det søker å øke sin tilstedeværelse i desentralisert finans (DeFi) og metaverse.

Firmaets Instant Crypto Credit Lines-fasilitet lar brukere effektivt håndtere sine kryptoskatteforpliktelser samtidig som verdien og nytten av beholdningen maksimeres.

Bortsett fra det tilbyr Nexo en høyavkastningsserie Tjen Kryptorenter, umiddelbar utveksling og over-the-counter (OTC) handel.

Nexo betjener over 3 millioner brukere fra tvers av 200 jurisdiksjoner.