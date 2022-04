Ikke-fungible tokens har blitt populære i kunst- og underholdningssektoren og forventes å vokse seg større i løpet av de kommende årene.

Helen Hai, leder av Binance Charity Foundation, mener at ikke-fungible tokens (NFT-er) er en teknologisk inspirasjon for artister og innholdsskapere. Hun nevnte dette i et intervju under Paris Blockchain Week.

I følge Binance-sjefen har fremveksten av NFT-er gjort det lettere for artister å komme ut, uttrykke ideene sine og tjene rimelige penger for arbeidet sitt.

Hun nevnte et eksempel på en afrikansk NFT-artist som tjente penger på Binance NFT-markedsplassen. Kunstneren fortsatte med å bygge en skole for kunstnere i Afrika for å gi flere mennesker mulighet til å utnytte kreativiteten deres.

Hai sa at Binance er fokusert på å tilby et trygt miljø for kunstnere for å trives og utnytte blokkjedeteknologi. Hun sa;

«Vi skal prøve å bringe mer verdifullt innhold inn i bransjen, noe som virkelig har en langsiktig bærekraftig verdi. Jeg tror bak alt folk snakker om, er prinsippet til Binance å beskytte brukerne fordi jeg ikke vil at du skal komme til plattformen vår for å kjøpe noe, og tre måneder senere blir alle dine spareår til null. Og da vil du aldri jobbe med plattformen vår. Det er noe vi ikke ønsker å gjøre. Hvis vi vil gi deg en liste over ting, må vi i det minste ha visse kontroller.»

Binance-sjefen la til at kryptovaluta bare er det første laget av blokkjedeteknologi. Takket være fremveksten av NFT-er og metaverset har industrien fortsatt mer innovasjon å se fremover til. Hun sa;

«Krypto er bare det første laget for å overføre verdi, men så er det andre former. NFT-er er en annen form. Det kommer til å bli mer – kanskje i metaversen. Men jeg tror det er en klar oppoverversjon av krypto når det gjelder å hjelpe blokkjede med å nå det endelige målet om fri overføring av verdier.»

Binance er fortsatt den største kryptovaluta-børsen globalt, med et daglig handelsvolum som er mer enn det dobbelte av sine nærmeste konkurrenter som Coinbase, Kraken og FTX.