PwC ser for seg tre store endringer i billettsalg, medierettigheter og sponsing.

NFT-er og digitale eiendeler vil være i sentrum for fansengasjement og inntektsstrømmer fra sportsindustrien.

Metaverse og Web3-integrasjon har også et stort løfte for industrien, sa firmaet i en rapport.





NFT-er har et stort potensial og vil sannsynligvis bli " fremtiden for digitale eiendeler i sport ," har Big Four-revisor PwC sagt i en ny rapport.

Firmaets Sports Industry Outlook 2022 -rapport fremhever ikke-fungible tokens som en av de ti beste trendene som kan fremme sportssektoren betydelig.

Ifølge PwC er veksten i NFT-er og den generelle bruken av digitale eiendeler en utvikling som sannsynligvis vil "forme fanopplevelsen" og øke inntektsmulighetene.

I følge rapporten er det sannsynlig at NFT-salg av samleobjekter, NFT-er for sesongkortmedlemmer og virtuelle tilgangstokener vil spille en stor rolle i å revolusjonere fansengasjementet. Men mer enn det, som med billettsalg, medierettigheter og sponsing, kan det raskt voksende NFT-området åpne for nye inntektsstrømmer for lag og ligaer.

" For sponsorer presenterer tokenisering en fin måte å samkjøre seg med et lag eller en liga og skape unike aktiveringer som bygger egenkapital for begge merkene ," bemerket firmaet.

Idrettsorganisasjoner og -lag kan utforske NFT-er som kan samles, flyttes inn i tokeniserte billetter, lagminner og til og med kamphøydepunkter.

Disse kan bli sentrale NFT-serier, med salg og handel som en vei som kan bringe inn nye inntekter på et nivå som ikke er sett før. Det samme konseptet kan gjelde for sesongkortmedlemmer (STM) og virtuelle tilgangstokens.

Metaverset og Web3 kommer også til å bli store "skifter" i årene som kommer, med vekst rundt disse som kan føre til " en helt ny måte fans vil konsumere sport på ."

Ettersom team og organisasjoner ser etter å integrere og dra nytte av denne teknologien, gir PwC råd om investeringer i infrastruktur og talent som er nøkkelen til realisering. Det er også viktig å jobbe mot juridisk og skattemessig overholdelse.