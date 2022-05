Sorare, et fantasy-fotballspill som lar spillere handle, selge, kjøpe og administrere sitt virtuelle lag med digitale spillerkort, har annonsert at de har inngått samarbeid med Major League Baseball (MLB).

Sorare-plattformen er en av de største fantasy NFT-plattformene, og den ble verdsatt til 4,3 milliarder dollar i fjor.

MLB vil la sine spillere jobbe sammen med Sorare for å lansere det første MLB NFT-spillet (gratis å tjene) som forventes å bli utgitt denne sommeren.

NFT Baseball-spill for å tilby flere eksklusive funksjoner

Som den offisielle MLB-partneren vil Sorare-plattformen gjøre det mulig for fansen å dele og feire lidenskapen deres gjennom spill. Dette vil være den første spillsatsingen Sorare noen gang har hatt utover fotball.

Sorare medgründer og administrerende direktør, Nicolas Julia, sa:

»MLB har vært i forkant av interaktive spill i flere tiår, mens baseball har noen av de eldste og mest etablerte formene for sportsminner. I dag, ettersom digitalt engasjement og teknologi utvikler seg for en ny generasjon, vil partnerskapet vårt hjelpe en ny og bredere fanbase til å koble seg til Amerikas tidsfordriv… Forbindelsen mellom amerikanere og baseball er varig. Og baseball har alltid vært i forkant av nye teknologier og innovasjoner, så vi er stolte over at MLB og MLBPA har valgt Sorare til å levere et NFT MLB-spill til fans globalt.»

MLB-spillet vil tillate fansen deres å lage de beste NFT-lagene som representerer Major League-spillere og få kontakt med klubber, idrettsutøvere og ligaer i en live baseball-spillopplevelse.

Dessuten har Sorare gjort progressive grep fra begynnelsen og utviklet noen opplevelser som går utover samlingen av NFT-er. Sorare har også utviklet disse opplevelsene ved å kombinere de digitale eiendelene med gratisspill, slik at fansen kan være i stand til å administrere favorittspillerne sine, samt vinne ukentlige belønninger og låse opp verktøy for NFT-er.

Involverer fansen

Med det nye Baseball NFT-spillet er det en stor mulighet for ligaen til å tiltrekke seg nye fans over hele verden, samt introdusere eksisterende baseballfans til den andre gruppen på 1,8 millioner registrerte Sorare-brukere i 185 land.

Baseballkommissær, Robert D. Manfred Jr, sa:

«Forbindelsene vi bygger med fansen våre er viktige, og Sorare forstår viktigheten av det båndet.»