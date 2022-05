Solana NFTs hadde 295 millioner dollar i volum i løpet av april

Integrasjon med OpenSea har styrket hele økosystemet

Nær null gassavgifter og lave adgangsbarrierer betyr at nye NFT-handlere i økende grad strømmer til Solana

Not Okay Bears-derivatet på Ethereum fremhever hvor langt Solana har kommet

NFT-er eksploderte på scenen i 2021, med 17 milliarder dollar i salg gjennom året. Så langt i år, til tross for det ekstreme risiko-off-miljøet med eiendeler rødt over hele linja, viser denne rapporten fra Chainalysis at volumet i NFT-området stabiliserer seg.

Med hver langsiktig indikator som peker mot lang levetid i rommet, tenkte jeg at det ville være interessant å vurdere hvor disse salgene finner sted, og om Ethereum fortsatt er konge.

En trend viste seg ganske raskt – veksten til Solana.

OpenSea

I den korte historien til NFT-er har det store flertallet av volumet skjedd på Ethereum, mest på OpenSea, markedsplassen som opprinnelig ble bygget for Ethereum. Det begynner imidlertid å endre seg. OpenSea har nylig integrert med Solana, et vannskille for Solana NFT-samlinger som til dags dato hadde vært begrenset til markedsplasser eksklusivt for Solana-samlinger, som Magic Eden og Solanart.

[inv-florish id="10057992 "]

I et annet gripende øyeblikk ble en avledet samling kalt Not Okay Bears fjernet i går fra OpenSea, etter klager fra Okay Bears-samlere. Tradisjonelt har det vært omvendt – avslagskolleksjoner som lanseres på Solana, men en høyprofilert imitasjon på Ethereum føles som et banebrytende øyeblikk for Solana.

De holder seg til Ok Bears, de er for tiden den hotteste samlingen på Solana, og handles til en gulvpris på 222 SOL ($11 500) og med et kraftig volum på 1,5 millioner SOL ($77 millioner) den siste måneden – og det er på Magic Eden alene. På OpenSea har de gjort nesten like mye volum den siste måneden, og plasserte sjuende på ledertavlen – med bare seks samlinger fra Ethereum over seg.

Ok Bears gulvpris og volum (i SOL) har vært på en stigende trend hele måneden

Bored Ape Solana Club

Et annet gripende tilfelle er Bored Ape Solana Club (BASC) – Solana-versjonen av Bored Ape Yacht Club (BAYC) på Ethereum. Dette er forskjellig fra Not Okay Bears-situasjonen ved at derivatsamlingen her er mer en hyllest enn en knock-off. BASC ble til og med verifisert på OpenSea, og så volum og gulvprisrakett kort tid etterpå.

Forrige måned, etter kaoset under Otherside-lanseringen fra Yuga Labs, skaperen av BAYC, skrev jeg her om hvor eksklusiv Ethereum NFT-verdenen hadde blitt. Det føltes som en Bored Ape 1% Club, ettersom skyhøye priser og tyngende gassavgifter priset vanlige investorer fra å engasjere seg.

Konsentrasjonen av rikdom i NFT-området ble bekymrende høy, mens sentraliseringen av rommet var en reell bekymring – Yuga Labs har de tre beste samlingene på OpenSea og eier også IP-rettighetene til CryptoPunks, for ikke å nevne deres tweets forrige måned som de ønsker å starte sin egen blokkjede.

Solana gir den vanlige investoren tilgang til NFT-verdenen, og river ned barrierer for inngang med kjeller-lave gassavgifter og brukervennlige grensesnitt. For moro skyld kjøpte jeg til og med nedenstående Ape fra BASC for å dempe min misnøye fra Yuga Lab-nedfallet. Gebyrene jeg betalte var en brøkdel av en cent, og hele prosessen kunne ikke ha vært i større kontrast til de ultraeksklusive BAYC-motpartene på Ethereum.

Instagram og Coinbase

Denne uken brakte også nyheten om at Meta-eide Instagram skal teste en funksjon som lar brukere vise NFT-er som profilbilder. Meta bekreftet at mens den første testlanseringen er begrenset til Ethereum og Polygon, skal Solana legges til på et senere tidspunkt. Coinbase kunngjorde også sin intensjon om å utvide til Solana når deres Ethereum NFT-økosystem er oppe og går.

Vekst

Denne tilgangen for den lille fyren som Solana tilbyr begynner å fange opp. Flere og flere nye investorer velger Solana i stedet for Ethereum for deres første inntog i NFT-er, av samme grunner som jeg dro til Solana for å kjøpe Ape ovenfor. Det var 9,2 millioner transaksjoner på Magic Eden mot 1,67 millioner på OpenSea den siste måneden, ifølge denne rapporten.

Det bør imidlertid tas forbehold om at denne kløften i transaksjoner er skjev hovedsakelig på grunn av botaktivitet. Veksttrendene er imidlertid klare – Solana ekspanderer i et raskt tempo, med gulvpriser på hovedkolleksjonene som har økt den siste måneden, i motsetning til det som skjer på Ethereum.

Kanskje mer nøyaktig enn antall transaksjoner er volum, og ifølge DappRadar hoppet Solana NFT-markedet med 91 % i april, med et volum på 295 millioner dollar. Når vi ser tilbake på de siste 30 dagene fra i dag, har nedsmeltingen redusert dollarvolumet, men SOL-volumet er betydelig opp. Faktisk, når man vurderer tilbaketrekkingen i det bredere markedet, er det faktum at volumet i løpet av de siste 30 dagene på de 14 beste markedsplassene $274 millioner (med dagens SOL-pris på $52) et ekstremt bullish tegn.

Grafen nedenfor viser at hoveddelen av dette volumet har funnet sted på Magic Eden og OpenSea.

[inv-florish id="10057525 "]

Konklusjon

Avslutningsvis har det vært en enormt bullish periode for Solana NFTs. Mens kryptomarkedet har vært et blodbad – og Solana-tokenet ikke har blitt spart – forblir den langsiktige banen for økosystemet oppover.

Ethereum kan ganske enkelt ikke konkurrere med de nesten null-barrierene for inngang som Solana tilbyr til NFT-investorer. Å snu NFT-er, leke med forskjellige samlinger og kjøpe på et innfall er alt mulig på Solana, med gebyrer på en brøkdel av cent per transaksjon. Dette er rett og slett ikke levedyktig på ETH, forsterket av dominansen til toppsamlingene, som legger inn enorme priser på toppen av de tyngende gassavgiftene.

Så igjen, med mindre du bruker mye på en veldig dyr NFT, er Ethereum ikke mulig å bruke siden du taper så mye på gass – noe som betyr at det fortsetter å stivne seg selv som en blokkjede for eliten, når det kommer til NFTs i det minste . For den vanlige investor som ønsker å investere beløp som er svært mye i ikke-livsforandrende tall, så er Solana rett og slett mer fornuftig.

Markedet begynner å innse dette.