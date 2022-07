NFT-spill på randen av å overta PC-spill i popularitet

Viktige takeaways

I løpet av et år er NFT-spill nå på randen av å overgå PC-spill i popularitet

Sammenlignet med konvensjonelle PC-spill, er bare 10 spill mer populære enn topp NFT-utgaver

$2,5 milliarder ble samlet inn fra blokkjede-spill i Q1 av 2022, med kurs mot $10 milliarder i år sammenlignet med $4 milliarder for 2021

Mens prisene på spilletokens har vært i fritt fall sammen med et bredere marked, har brukerveksten og investeringene vært høye

Med NFT-er som smuldrer opp mens markedet fortsetter i full risiko-av-modus, bestemte jeg meg for å dykke ned i statistikken bak en sektor jeg mener er en av de mest spennende brukssakene for denne nye teknologien.

Jada, mange NFT- er er overpriset og kan tilskrives bjørnemarkedshysteri, men jeg har alltid følt at ekteskapet mellom spill og NFT-er er naturlig. Spillere bruker så mye tid på å spille visse spill, så vel som penger på tillegg i spillet, at det ser ut til å være fornuftig å definere eierskap og opprettholde en historisk rekord på kjeden.

Så hva sier tallene om NFT-spilladopsjon sammenlignet med konvensjonelle spill, og tegner de et mer bullish bilde enn de fritt fallende tokenprisene?

Ett års vekst

Når det gjelder aktive brukere, har veksten det siste året vært voldsom for NFT-spill. En rapport fra DappRadar beregnet at veksten i blockchain-spill utgjør 2000 % siden Q1 i fjor.

Også i 1. kvartal i år ble 2,5 milliarder dollar samlet inn til blokkjedespill og andre metaverse-prosjekter. Selv om dette kom før den stygge nedturen de siste månedene, er det fortsatt lovende gitt at 4 milliarder dollar ble samlet inn i hele 2021, en periode da oksemarkedet var i full gang. Det setter spill og metaverse-prosjekter på kurs for å samle inn 10 milliarder dollar gjennom 2022. Så selv et svært konservativt 60 % kutt i finansieringen vil plassere det over 2021-nivåene.

NFT-spillbrukere

Finansieringen er solid, men det er antall brukere også. En titt på grafen nedenfor som viser de 10 beste NFT-spillene bekrefter at sektoren begynner å få mainstream appell og fange flere og flere unike brukere hver måned.

[inv-florish id="10490205"]

Grafen nedenfor viser de 10 mest spilte PC-spillene på Steam-plattformen. Mens dataene for totalt antall brukere i løpet av en måned er mer utfordrende å få tak i, viser grafen nedenfor det gjennomsnittlige antallet samtidige spillere de siste 30 dagene (i stedet for totalt antall unike brukere per måned i henhold til grafen ovenfor).

[inv-florish id="10490251"]

Forutsatt at 5 % av aktive spillere er online til enhver tid, sammenligner grafen nedenfor hvordan NFT-spill stabler opp mot de mest populære PC-spillene, med NFT-spill i blått og konvensjonelle PC-spill i oransje.

[inv-florish id="10490299"]

Dette viser at selv om NFT-spill ennå ikke har overgått PC-spill, er det ekstremt nært å skje. Bare de 10 beste PC-spillene fanger flere brukere enn det beste NFT-spillet, Alien Worlds, og marginen er veldig liten, med Alien Worlds bare rundt 1000 brukere.

Til tross for den kraftige veksten i antall, blir disse spillene fremstilt som blaff på grunn av den generelle tilbakegangen i kryptomarkedene. I tillegg viser grafen nedenfor for to av de største symbolene – Alien Worlds og Axie Infinity – at fallet har vært kraftig etter eksplosive oppganger i fjor.

[inv-florish id="10499586"]

Men når vi ser forbi prisene på slike tokens (hvorav en stor del ville vært på grunn av spekulasjoner) og i stedet graver i brukervekst og investeringene som legges inn i disse plattformene, ser fremtiden fortsatt lys ut.

Det er en påminnelse om at til tross for det bjørneaktige sentimentet i markedene, er det veldig reell teknologi her som gjør en forskjell og forstyrrer bransjer. Å være på randen av de 10 beste PC-spillene allerede er ganske bra, gitt områdets begynnende natur.

Når det gjelder om disse tokens er gode investeringer til nåværende priser? Vel, det er et problem for en annen dag.

