Niftables har lansert sin nonfungible token (NFT)-plattform i et forsøk på å gjøre det enklere for merkevarer og innholdsskapere å tjene penger på arbeidet sitt.

Niftable har annonsert lanseringen av sin NFT-plattform. I følge pressemeldingen som ble delt med Coinjournal i dag, sa selskapet at NFT-plattformen er designet for innholdsskapere og merkevarer.

Selskapet la til at NFT-teknologien deres gir merkevarer og skapere den raskeste veien fra visjon til deres egne NFT-plattformer med hvit etikett. Niftables påpekte at mange A-listemerker og skapere allerede bygger NFT-plattformene sine ved å bruke teknologien deres, med store offisielle kunngjøringer snart.

Niftables medgründer Jordan Aitali sa,

«En one-stop-shop betyr ikke at det er én størrelse som passer alle. Det er derfor Niftables er bygget for å la skapere og merkevarer fullt ut tilpasse sine white-label NFT-plattformer fra starten. Vi sikrer at hver skapers NFT-plattform er i takt med deres merkevarebygging og generelle visjon.»

Niftables sa at den gjenkjenner merkevarene og innholdsskaperne med høy inngangsbarriere når de utforsker det ikke-fungible token-rommet. De fleste skapere sliter med å designe, utvikle, prege og distribuere NFT-ene sine.

Det er her Niftables kommer inn. Selskapet sa at det driver masseadopsjonen av NFT-er ved å eliminere adgangsbarrierer og skape den ultimate NFT-plattformen med full suite for både innholdsskapere, merkevarer og brukere.

Niftables er i stand til å nå målet sitt takket være Niftables metamarket, som tilbyr banebrytende, tilpasset teknologi, full automatisering av NFT-verktøy og sømløs front- og back-end integrasjon i et NFT-nettverk.

Metamarkedet er designet for å konsolidere hele utvalget av nåværende og innovative NFT-funksjoner til én brukervennlig plattform, samt Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR)-kompatible 3D-gallerier. Slik kan brukerne få glede av opplevelsene av metaverset hjemmefra.

I tillegg til de opprinnelige kryptobrukerne, lar Niftables ikke-krypto-innfødte brukere gå inn i NFT-området takket være tillegget av fiat-betalingsporter og integrerte depotløsninger.

Selskapet sa at det planlegger å lansere en krysskjede, fiat-klar, gassfri markedsplass hvor brukere kan kjøpe, handle, selge, bytte og løse inn NFT-er eller belønninger fra skapernes white-label-plattformer eller direkte fra Niftables-markedet.

Niftables-markedsplassen vil tjene som et knutepunkt for kjøpere for å få tilgang til alle verifiserte white-label-plattformer, butikker, profiler og samlinger, og for å kjøpe og selge NFT-er og vise deres 3D-metagallerier, la selskapet til.