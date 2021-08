Den nigerianske digitale valutaen vil offisielt lanseres 1. oktober 2021

Bruken av kryptovaluta i Nigeria fortsetter å vokse på tross av det nyinnførte forbudet mot banker som fasiliterer kryptotransaksjoner

Nigerias digitale valuta-prosjekt kommer til å bli enda bedre som følge av samarbeidet med Bitt, annonserte landets sentralbank mandag.

Ifølge pressemeldingen skal Bitt bistå med det tekniske aspektene når Central Bank of Nigeria (CBN) ferdigstiller landets digitale valuta, «eNaira».

CBN oppga i pressemeldingen at avgjørelsen om å velge Bitt ble basert på fintech-selskapets mange styrker, blant annet deres «tekniske kompetanse, effektivitet [og] plattformsikkerhet».

Banken så også på det Barbados-baserte selskapets tidligere erfaring med et lignende prosjekt som de hjalp til med å lansere i april i år.

Avgjørelsen om å inngå samarbeidet med Bitt ble tatt etter at sentralbanken kunngjorde at eNaira lanseres den 1. oktober i år. Det kommer også i kjølvannet av at regulatoriske myndigheter advarte banker og andre finansielle institusjoner mot Bitcoin og andre kryptovalutaer.

Sentralbanksjefen Godwin Emefiele kommenterte kunngjøringen, og dro frem eNairas potensiale til å forbedre inkluderingen av innbyggerne i landets økonomi, rimeligere pengeoverføringer på tvers av landegrenser og bidrag til skatteinntekt.

Den digitale valutaen skal lanseres i flere stadier, og den vil bli innført som et lovlig betalingsmiddel. I den første fasen kommer sentralbanken til å utstede, distribuere og fasilitere bruken av den digitale valutaen.

I den påfølgende fasen vil registrerte finansielle institusjoner få tilgang til den digitale valutaen fra banken, i tillegg til at de vil overvåke utstedelsen av stablecoins.

Deretter skal myndighetene initiere transaksjonsbehandling, samt integrere flere økonomiske aktører, utsalgssteder og individuelle brukere. I den femte fasen kommer eNaira til å bli en del av The Retail Consumer Suite, som skal bidra til en mer sømløs opplevelse for brukerne.