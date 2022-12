I løpet av de siste månedene har kryptomarkedet stort sett vært ganske rolig. Bitcoin har krabbet rundt $20 000 en god stund, mens den ventet på at de bredere makroforholdene skulle bli bedre.

Jeg skrev i slutten av oktober at man bør være forsiktig med denne prishandlingen, og at Bitcoin kan være en bearish hendelse unna en aggressiv nedadgående trend. Dette skjedda da et av blue-chip-selskapene i rommet, FTX, på uforklarlig vis falt og ble insolvent .

Dette rystet åpenbart markedene. Forrige uke skrev jeg om hvordan strømmen av bitcoins ut av børser har vært voldsom, ettersom folks tillit til disse sentrale enhetene for å lagre myntene deres, forståelig nok var på et lavt nivå.

Faktisk så jeg i går at 200 000 bitcoins har forlatt børser siden FTX-implosjonen. Men nå tyder dataene på at markedet roer seg litt ned. Og igjen, det virker som om vi kan gå inn i krabbemodus inntil makroen gir en impuls på en eller annen måte – eller en uventet kryptospesifikk utvikling dukker opp.

Den første måten å demonstrere at støvet begynner å legge seg er ved å se på Bitcoins volatilitet. Denne økte åpenbart ettersom Sam Bankman-Frieds «spill» ble avslørt for publikum. Men etter å ha holdt seg forhøyet gjennom de siste ukene, har den falt tilbake til mer standardnivåer de siste dagene.

En annen måte å se dette på er falloff i store transaksjoner. Disse transaksjonene (definert som større enn $100 000) økte i løpet av få dager rundt konkursen, men har falt gradvis siden, tilbake til de samme nivåene vi har sett gjennom store deler av 2022.

En annen nyttig beregning å spore er netto realisert fortjeneste eller tap av flyttede mynter. Denne øker i krisetider ettersom prisen faller brått, før den vanligvis kommer tilbake mot $0-merket når markedene roer seg.

Diagrammet nedenfor viser dette godt, med handler den 9.november som ga et stygt tap på 2 milliarder dollar, før 18.november toppet dette med et tap på 4,3 milliarder dollar. Det er lavere enn det verste merket etter celsiuskrasjet ($4,2 milliarder tap) og Luna ($2,5 milliarder tap).

Dette reflekterer det fortsatt nedadgående presset på Bitcoins pris, men trenden har hoppet tilbake til nær null igjen.

FTX var en sentral del av økosystemet, og konkursen rystet forståelig nok markedet. Som jeg skrev nylig, er ikke denne smitten over .

Likevel antyder data fra omtrent den siste uken at normaliteten er på vei tilbake til kryptomarkedene. Men det kan også bli humpete fremover. Med Kina som åpner for post-lockdown, de siste inflasjonstallene nært forestående og EU-forbudet mot russisk råoljeimport, har makro absolutt mye på gang.

Krypto-investorer må bare håpe at krypto-skandalene er ute av veien foreløpig.