Etter lang ventetid har Shiba Inu (SHIB) endelig blitt notert på Robinhood. Meme-mynten ble oppført i dag sammen med andre store kryptovalutaer som inkluderte Polygon (MATIC), Solana (SOL) og Compound (COMP)

Oppføringen kommer etter et år med kraftig lobbyvirksomhet fra SHIB-fellesskapet som i fjor hadde samlet inn underskrifter for å appellere til Robinhood om å liste opp tokenet med hundetema.

Bare i fjor hadde administrerende direktør i Robinhood, Vlad Tenev, indikert at den amerikanske handelsplattformen ikke hadde noen reelle planer om å børsnotere SHIB når som helst snart, og i en Q4 2021-inntjeningsoppfordring sa han:

«Vi er bevisste. Vi ønsker å unngå å utløse SEC-registreringskrav for kryptovalutaer.»

Robinhood støtter allerede Dogecoin (DOGE), som også er en meme-mynt med hundetema.

Shiba Inu (SHIB) prisstigning etter nyhetene

Umiddelbart førte nyheten om SHIB-noteringen på Robinhood til at prisen på SHIB økte med over 10 % og den var opp med 15,65 % i skrivende stund.

Prisen på Shiba Inu har lenge stagnert under $0,00003 siden fallet mellom slutten av november 2021 og slutten av januar 2022. SHIB-fellesskapet forventer at Robinhood-noteringen vil øke meme-myntens pris til minst over $0,00003 selv mens den venter på lanseringen av Shiba Inus metavers.

Planlegger å integrere Bitcoin Lightning i Robinhood

På årets Bitcoin-konferanse 2022 i Miami avslørte Robinhood, produktsjef Aparna Chennapragada, Robinhoods plan for å integrere Bitcoin Lightning Network i plattformen for å muliggjøre raskere transaksjoner.

Lightning Network er et lag-2-nettverk bygget på Bitcoin som tillater raskere transaksjoner til en mye lavere kostnad.

I et nylig innlegg sa Robinhood:

«Aktivering av sende- og mottaksfunksjonalitet er bare det første trinnet i en spennende reise for Robinhood Crypto. Vi bygger for å gjøre det mulig for kunder å gjøre mer med lommeboken og redusere kostnadene der vi kan når de samhandler med kryptoøkosystemet.»