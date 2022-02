Den aktuelle NuCypher-prisen i dag er $0,57 med et 24-timers handelsvolum på $377,2 millioner. Dets opprinnelige token NU har økt 25.37% i løpet av de siste 24 timene. Partneren NuLink har samlet inn 4 millioner dollar fra en rekke kryptoinvestorer, inkludert Coincu Ventures og CypherVenture.

Se ikke lenger enn denne korte artikkelen for mer informasjon om NuCypher, om det er verdt å investere i, og de beste stedene å kjøpe NuCypher.

Siden NU er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe NU ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe NU akkurat nå:

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert NU.

NuCypher er et desentralisert tilgangskontroll og nøkkelstyringssystem, og en krypteringstjeneste for offentlige blokkjeder. Det tilbyr ende-til-ende kryptert datadeling på offentlige blokkjeder og desentraliserte lagringsløsninger.

NuCypher lar brukere dele private data mellom en rekke deltakere i offentlige konsensusnettverk, ved å bruke proxy re-encryption (PRE) teknologi.

I følge NuCypher gjør denne dekrypteringsteknologien den mye mer sikker og beskyttet enn tradisjonelle blokkjedeprosjekter basert på offentlig nøkkelkryptering.

NuCypher (NU) er de opprinnelige tokenene som brukes på det større NuCypher-nettverket. De brukes til å motivere nettverksdeltakere til å utføre nøkkeladministrasjonstjenester.

De brukes også til staking for å kjøre en NuCypher-arbeidernode. NuCypher-nettverket er beskyttet mot ondsinnet innsats, og vil automatisk kutte en mistenkt brukers belønninger.

NuLink samarbeider med NuCypher og har mottatt et Polkadot Web3 Foundation-stipend. Det bygger bro over NuCypher-nettverket til Polkadot, Heco, Near og PlatON og vil samarbeide med flere økosystemer for inter blokkjede-funksjoner.

Ingenting kan erstatte å gjøre din egen forskning. Enhver investeringsbeslutning du tar bør være basert på din markedsekspertise, din holdning til risiko og funksjonene og spredningen til porteføljen din. Vurder også hvordan du ville følt om å tape penger.

I følge Cryptonewsz vil prisen på NU øke til 0,9 dollar i første halvdel av 2022. Til slutt vil den utgjøre en veldig god investering ettersom 1 NU vil handles for 1,15 dollar innen utgangen av året, det dobbelte av dagens pris.

