I et forsøk på å begrense miljøpåvirkningen forårsaket av Bitcoin-gruvedrift i staten, vedtok New York State Assembly et lovforslag i går, som innebærer et to-års forbud mot alle nye proof-of-work (PoW) gruveanlegg for kryptovaluta i sin jurisdiksjon.

Lovforslaget ble vedtatt som en del av New Yorks Earth Day Package.

Statens senator Anna Kelles tok til Twitter for å kunngjøre at lovforslaget hun støttet også vil påtvinge en stopp av fornyelser av tillatelser til eksisterende PoW-kryptoanlegg som ønsker å øke strømforbruket.

Forbudet vil imidlertid bare strekke seg til gruvedrift som bruker karbonbasert drivstoff som en kraftkilde i staten.

Med 95 for og 52 mot, har lovforslaget passert det avgjørende stadiet med å motta statsforsamlingens godkjenning. Det vil nå bli videreført av senator Kevin Parker for å samle støtte fra statens senat. Etter dette stadiet vil regningen bli levert til guvernør Kathy Hochul, som kan velge å signere den i loven eller nedlegge veto mot den.

Hvis det implementeres som en lov, pålegger forslaget Department of Environmental Conservation (DEC) å presentere en «generisk miljøkonsekvenserklæring» for å lokalisere, telle og vurdere effektene av PoW-gruvearbeidere på klimagassutslipp og folkehelse.

Lovforslaget ble møtt med sterk motstand fra kryptoforkjemperne Blockchain Association som ba «pro-tech, pro-innovation, pro-crypto» New Yorkere om å skrive til senatorer mot lovforslaget.

Etter vedtakelsen av lovforslaget argumenterte foreningen for at en 3-timers diskusjon angående dens virkninger fant sted i huset der de presenterte «større motstand mot gruveforbudet enn talsmenn trodde.» I en tweet indikerte advokatgruppen at den vil fortsette å kjempe mot «anti-teknologiregningen».