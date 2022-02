Samsung annonserte at de skal lansere sin nye Samsung Galaxy S22 Ultra-smarttelefon 25. februar i år, og smarttelefonen vil ha en digital lommebok.

I følge en pressemelding utstedt av Samsung, skal den nye smarttelefonens digitale lommebok tillate brukere å lagre identitetsdokumenter som student-ID, pass, nasjonal ID og digitale bil- og husnøkler.

Det var også rapporter om at den digitale lommeboken også vil tillate brukere å lagre og få tilgang til boardingkort for tilgang og digitale flyreiser. Det betyr at brukere kan benytte smarttelefonen til å lagre sine digitale arrangementsbilletter. Asset-lommeboken skal også tilby 'asset management' for å forenkle brukernes rutiner som å vise ID eller reisedokumenter før flyreiser og så videre.

Andre rapporter indikerer at Samsungs digitale lommebok også skal kunne lagre kryptovalutaer.

Samsungs digitale lommebok blir sett på som en motsats til Apple Wallet som foreløpig ikke støtter kryptovalutaer eller lagring av vaksinasjonsdokumenter.

Den nåværende Samsung-lommeboken

For øyeblikket kan Samsung Galaxy-brukere lagre noen dokumenter og digitale nøkler og til og med foreta betalinger gjennom Samsung Pay-appen.

Samsung har imidlertid ikke bekreftet om den nye Samsung-lommeboken skal erstatte Samsung Pay eller fungere sammen med den. Det er heller ikke klart om den nye digitale lommeboken skal være kompatibel med de tidligere Samsung Galaxy-modellene.

Samsung bruker en teknologi kalt Knox Vault for å gjøre det mulig å lagre krypto på sin nåværende digitale lommebok. Den bruker også en sikker prosessor som skiller sensitive data fra telefonens hovedoperativsystem; Det betyr at passord, blokkjedenøkler og biometri alltid er sikre.

Den nye Samsung Galaxy introduserer imidlertid nye sikkerhetsfunksjoner, blant dem ARM-mikroarkitekturen som vil bidra til å forhindre cyberangrep rettet mot operativsystemet eller telefonminnet ditt.

Den siste utviklingen fortsetter å kaste mer lys over Samsungs interesse for blokkjedeteknologi. I januar annonserte Samsung en virtuell flaggskipbutikk i Decentraland blockchain.