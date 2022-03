Loopring er opp 40,87 % i løpet av de siste 24 timene på nyheter om et partnerskap med GameStop for GameStop NFT-markedsplassen. Den handles for $1,17 i skrivende stund.

Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe LRC, er denne guiden for deg.

De beste stedene å kjøpe LRC nå

eToro

eToro er en av de ledende handelsplattformene for investering i kryptoaktiva. Med sine mange funksjoner, inkludert kopihandel, avanserte tekniske diagrammer og en rekke handelsverktøy, passer eToros plattform perfekt for både nybegynnere og proffer.

Ansvarsfraskrivelse

Coingate

Coingate er et litauisk-basert FinTech Company grunnlagt i 2014. Betalingsgatewayen tilbyr Cryptocurrency Betalingsbehandlingstjenester for bedrifter av noen størrelser. Tillatelsesbasert kontoadministrasjon, FIAT-utbetalinger til bankkontoen og helt ny e-postfaktureringsfunksjon er bare noen få grunner til at coingate har blitt en go-to-betalingsprosessor for mange.

Kjøp LRC med Coingate idag

Hva er LRC?

LRC er kryptotokenet til Loopring, en åpen, Ethereum-basert protokoll rettet mot å bygge desentraliserte kryptobørser.

Loopring har til hensikt å bringe sentralisert ordrematching med desentralisert on-blockchain ordreoppgjør sammen til en hybridløsning, som vil utnytte det beste fra begge verdener.

Loopring Protocol ønsker å redusere eller eliminere ineffektiviteten til DEX-er samtidig som de beholder fordelene. Den avgjør handler på kjeden, men administrerer bestillinger på en sentralisert måte.

Den kombinerer også flere bestillinger i sirkulære handler. På denne måten forventer protokollen å forbedre DEX-likviditeten og samtidig øke effektiviteten av ordreutførelsen.

Bør jeg kjøpe LRC i dag?

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

LRC prisprediksjon

Wallet Investor er ekstremt optimistisk på Loopring. De forventer en langsiktig økning. Ifølge dem vil 1 LRC handles for $4,65 i mars 2027. En 5-års investering vil gi en inntjening på rundt +295,49%. Hvis du investerer $100 i LRC nå, kan du ha $395,49 i 2027.

LRC på sosiale medier