Oasis samler inn 6 millioner dollar i finansiering

Oasis.app, som lar DeFi-brukere låne og multiplisere eksponeringen mot kryptovalutaer samt tjene på eiendelene deres, samlet inn 6 millioner dollar under en finansieringsrunde i serie A ledet av Libertus Capital, erfarer Coin Journal fra en pressemelding.

Andre investorer i finansieringsrunden inkluderte Road Capital og noen høyprofilerte engler i DeFi-området.

Midler brukt til å utvikle produkter og utvide teamet

Oasis mottok 6 millioner dollar i finansiering i både kontanter og krypto. Denne runden følger en startrunde på $5 millioner fra UDHC Finance i juni 2021, da Oasis ble tatt ut av Maker Foundation som en del av oppløsningen.

Oasis-teamet vil bruke midlene til å videreutvikle sitt produkttilbud, utvide teamet sitt og forbedre sin merkevareidentitet.

Libertus annonserte:

Vi er glade for å samarbeide med Oasis-teamet mens de fortsetter å bygge ut produkter og verktøy som lar DeFi-brukere sømløst og trygt distribuere kapitalen sin. Oasis-teamet har så langt bygget nr. 1 DeFi-app for å samhandle med Maker Procotol. Med denne finansieringen ser vi frem til at de tar med sin smarte kontrakt og sikkerhetsekspertise i verdensklasse inn i det bredere DeFi-økosystemet.

Chris Bradbury, administrerende direktør i Oasis.app la til:

Det har vært en utrolig reise så langt. Vi beviser vår visjon om å bli det mest pålitelige stedet i DeFi for å distribuere og administrere kapital. Denne siste finansieringen lar Oasis.app skalere funksjonene samfunnet vårt vil se etter neste gang. Som et team er vi ydmyke over å jobbe med slike utrolige investorer som allerede tar oss videre med sin erfaring fra dette området. Dette er en stor tid for DeFi siden brukere ikke bare ser potensialet, men finner teknologien for å få tilgang til det. Det er fortsatt tidlig for DeFi, og vi er glade for å drive neste fase av adopsjon.

Om Oasis.app

Oasis.app er en DeFi-plattform, som kan brukes til å øke eksponeringen mot krypto, utveksle tokens eller låne Dai mot krypto, så vel som alle tre. Handelsvolumet på multiplikasjonsfunksjonen passerte 1 milliard dollar innen bare 6 måneder etter utgivelsen.