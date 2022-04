Anchorage Digital Bank har gått med på utbedringstiltak og vil utnevne en bankhemmelighetsansvarlig for å sikre overholdelse.

Office of the Comptroller of the Currency (OCC), USAs nasjonale bankregulator, har utstedt en samtykkeordre mot Anchorage Digital Bank, ifølge en pressemelding publisert torsdag 21. april.

Anchorage Digital var den første digitale aktivabanken som fikk regulatorisk godkjenning fra OCC. Gitt i januar 2021, gjorde den betingede godkjenningen til selskapets nasjonale trust charter-søknad det mulig å endre til Anchorage Digital Bank, National Association.

OCC sier imidlertid at det tidligere Anchorage Trust Company ikke klarte å implementere Bank Secrecy Act (BSA) og anti-Money Laundering (AML) kravene det hadde gått med på som en del av betingelsen for å operere som en føderalt regulert digital eiendelsbank .

Det er Anchorage Digitals manglende overholdelse av KYC- og AML-bestemmelsene som førte til ordren, sa OCC i utgivelsen.

» OCC holder alle nasjonalt chartrede banker til samme høye standarder, enten de engasjerer seg i tradisjonelle eller nye aktiviteter ,» sa Michael J. Hsu, fungerende kontrollør for valutaen.

» Når institusjoner kommer til kort, vil vi iverksette tiltak og holde dem ansvarlige for å sikre overholdelse av føderale lover og forskrifter ,» la han til.

Anchorage Digital har startet utbedring

Som en del av de utbedrende tiltakene som kreves av ordren, er Anchorage pålagt å oppnevne en overholdelseskomité på ikke mindre enn tre medlemmer. Det er også å lage en handlingsplan for å adressere alle BSA-mangler.

Banken har tretti (30) dager fra datoen for samtykkeordren til å sende inn handlingsplanen for å oppnå og opprettholde overholdelse av relevante KYC- og AML-lover.

Anchorage har også gått med på å ansette en bankhemmelighetsansvarlig og gi all nødvendig støtte for dem for å jobbe mot overholdelse. Bortsett fra det, vil banken måtte sørge for høyere kundedue diligence, samt kontroll av kunderisikoidentifikasjon, er på plass.

OCC bemerket i rekkefølgen at Anchorage Digital har iverksatt «korrigerende tiltak» og lovet å sikre full overholdelse.