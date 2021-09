Arbitrum One er nå lansert på Ethereums hovednettverk, og Offchain Labs har planer om å utvide teamet sitt i det antall prosjekter som bruker løsningen deres fortsetter å øke

Offchain Labs, som utvikler Ethereum Layer 2-løsninger, har lansert sin skaleringsplattform Arbitrum One, ifølge en kunngjøring selskapet publiserte i går.

Teamet hos Offchain Labs har også fortalt om en vellykket finansieringsrunde hvor de klarte å samle inn $120 millioner fra nye og eksisterende investorer.

Ifølge selskapets pressemelding var det Lightspeed Venture Partners som ledet Serie B finansieringsrunden, hvor de samlet inn midler fra blant annet Polychain Capital, Alameda Research, Ribbit Capital, Pantera Capital og milliardæren Mark Cuban.

«Vi er svært glade for å kunne inngå et samarbeid med investorer som forstår viktigheten av å skalere Ethereum og bringe Ethereums økosystem ut til folket,» uttalte administrerende direktør og medgrunnlegger av Offchain Labs, Steven Goldfeder.

Arbitrum One er en svært etterlengtet Layer 2-løsning utviklet for å gi Ethereum-brukere tilgang til rimelige transaksjoner. Prosjektet tiltrekker seg mange investorer som ønsker å minimere gas-kostnadene sine, i tillegg til å kunne lansere desentraliserte applikasjoner (dApps) i et sikkert økosystem.

Med lanseringen av den offentlige kjeden, og dens kompatibilitet med Ethereum Virtual Machine (EVM), har prosjektet allerede tiltrukket seg hundrevis av utviklere. For denne gruppen nettverksbrukere er tanken at de skal bruke løsningens praktiske funksjoner blant annet for å unngå å måtte oppdatere smartkontrakt-kodene sine.

Offchain Labs planlegger å bruke deler av finansieringen til å utvide teamet sitt ytterligere, og for å gjøre L2-prosjektet til den største plattformen for fintech- og DeFi-relaterte prosjekter.

Teamet har også planer om å investere i forskning og utvikling for å kunne forbedre Arbitrum-plattformen ytterligere.

Per nå er det over 400 prosjekter som bruker Arbitrum One, inkludert innholdsplattformen Reddit. Andre store prosjekter som bruker løsningen er blant annet Chainlink, Aave, Uniswap og MakerDAO.