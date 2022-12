OKX lanserer NFT World Cup-konkurranse

Viktige takeaways

Verdensmesterskapet er i gang, med kryptoselskaper som går på banen

OKX har lansert en NFT-turnering, med kunder som kan lage tre gratis NFT-er

Brasil er favorittene, men europeiske nasjoner har vunnet hver turnering siden 2002

Det er VM-tid.

Verdenscupen er uten tvil den største sportskonkurransen på planeten, og er en virkelig global begivenhet. Selv om denne utgaven kan være preget av brudd på menneskerettighetene og de korrupte omstendighetene som preget tildelingen, har 32 nasjoner likevel gått sammen for å bestemme hvem som skal regjere øverst i de neste fire årene.

Crypto world utnytter verdensmesterskapet for eksponering

Selv innenfor kryptovalutaens verden har VM en innvirkning. Det var Cristiano Ronaldo som lanserte en NFT-kolleksjon på Binance. Selv om dette ellers ville vært bemerkelsesverdig, ble hendelsen begravet i nyhetene fordi den kom mens Binance-sjef Changpeng Zhao kranglet med Sam Bankman-Fried på Twitter, noe som til slutt førte til den skandaløse kollapsen av FTX.

Først var det Lionel Messi som stjal Ronaldos rampelys (for et mål det var mot Mexico), og deretter Sam Bankman-Fried.

Andre steder i NFT-er har OKX lansert en OKX Football Cup , en konkurranse som lar spillere lage NFT-er og konkurrere om premier. Selv om jeg har vært kritisk til NFT-markedet, og skrevet om mangelen på verdi som en del av den omflakkende metaversen , elsker jeg fotballen min.

Og så, med muligheten til å lage gratis NFT-er for tre forskjellige lag, bestemte jeg meg for å ta en morsom titt og se hvilke lag som var best plassert. Selv om jeg bør ta forbehold om at disse NFT-ene med OKX ikke er strengt tatt gratis. Kunder er fortsatt pålagt å betale gassavgifter, som på Ethereum kan være ganske høye.

Men så lenge du spiller før gruppespillet avsluttes 3.desember, vil du kunne delta i konkurransen, og gassavgiften vil være den eneste kostnaden.

Hvem vinner verdenscuppen?

For å avgjøre hvem som er de beste lagene å slå, kartla jeg først oddsen for at hvert lag skulle vinne turneringen. For dette trakk jeg oddsen for bookmakere fra tirsdag 29. november (dette er før vedtaket til England/USA-gruppen i kveld).

Med 27,4 % regnes Brasil som det mest sannsynlige laget til å vinne turneringen. Personlig vil jeg gjerne se dem gjøre det. Brasils landslag er intet mindre enn ikonisk, og etter å ha ikke holdt trofeet høyt siden 2002, ville det vært fint å se dem gjøre det.

Faktisk har europeiske lag vunnet de fire siste verdensmesterskapene siden Brasil slo Tyskland 2-0 i Yokohama, Japan i 2002. Italia vant fire år senere i 2006 (med tillatelse fra Zinedine Zidane mentalt sammenbrudd), Spania seiret i 2010 som en del av sin fullstendige dominans av internasjonal fotball, slo Tyskland Argentina i 2014, og Frankrike toppet et kraftig kroatisk antrekk i 2018.

Er det en god idé å prege Brasil?

I sannhet er svaret på hvem du skal prege her enkelt. Det er de tre beste favorittene: Brasil, Frankrike og Spania. Med vinnersjansene deres på henholdsvis 27,4 %, 14,7 % og 12,2 %, er det 53 % sjanse for at en av trioen løfter trofeet.

Men hvor er moroa med å velge favorittene?

Hjertet mitt sier Argentina, for det ville vært en fryd å se den lille maestroen, Lionel Messi, gå inn i solnedgangen med den største premien av alle under armen. Men etter å ha sett argentinerne slite mektig så langt, virker deres odds på 10 % for å vinne sjenerøse.

For meg, i fravær av mitt eget land i turneringen (Irland), heier jeg på de to søramerikanske nasjonene. Som europeer er det hyggelig å se Spania, Frankrike og lignende spille bra, men jeg er klar til å se søramerikanerne ta tilbake kronen.

Innerst inne tror jeg kanskje Spania eller Frankrike kan gjøre det. Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke stoler på Brasil, så talentfull som troppen deres er. En bank til Neymar hjelper heller ikke.

Men hei, hvem vet. Det er vel derfor vi ser kampene.