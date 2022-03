Exxon Mobil Corporation gjennomfører et pilotprogram som bruker overskuddsnaturgassen fra oljebrønner i North Dakota som ellers ville blitt brent av for å drive gruvedrift av kryptovaluta. Kilder som er kjent med programmet sier at oljegiganten har til hensikt å gjenskape prosjektet på fire andre steder over hele kloden.

Som en del av pilotprogrammet signerte Exxon en avtale med Crusoe Energy Systems Inc. om å bruke gass fra en Bakken Shale Basin-oljebrønn for å drive mobile generatorer som brukes til å drive Bitcoin-gruveservere på stedet.

Pilotprogrammet ble lansert i januar 2021 og hadde allerede i juli samme år brukt opptil 18 millioner kubikkfot naturgass som ellers ville blitt brent av på grunn av mangel på nok rørledninger til å transportere gassen.

Utvide pilotprogrammet

Exxon vurderer nå å gjennomføre lignende pilotprogrammer i Alaska, Argentinas Vaca Muerta-skiferfelt, Qua Iboe Terminal i Nigeria, Tyskland og Guyana.

En av personene som er kjent med informasjonen i et intervju med Bloomberg sa:

"Vi evaluerer kontinuerlig nye teknologier som tar sikte på å redusere fakkelvolumet på tvers av våre operasjoner," og Exxon forventer å møte Verdensbankens oppfordring om å avslutte rutinemessig fakling innen 2030, sa talskvinne Sarah Nordin i en e-post. Hun nektet å kommentere "rykter og spekulasjoner angående pilotprosjektet."

Exxons fremstøt kommer midt i det økende presset for å få olje- og gassprodusenter til å redusere sitt karbonavtrykk i kampen mot klimaendringer. En av måtene å redusere karbonavtrykket på er ved å redusere mengden naturgass de brenner på stedet.

Samtidig kan kryptogruvearbeidere bruke den billige gassen fra oljebrønner til å drive gruvedriften i stedet for å gå for kraft fra de nasjonale nettene. Selv om bruk av gassen til å drive kryptogruvedrift fortsatt innebærer å brenne gassen og slippe ut karbondioksid i atmosfæren, blir energien i det minste tatt i bruk sammenlignet med å bare brenne gassen for ingenting.

Forrige måned erkjente ConocoPhilips å forsyne et Bitcoin-gruveselskap med naturgass fra Bakken-skiferbassenget i Nord-Dakota. Skiferolje produserer mye overflødig gass som for det meste brennes av.