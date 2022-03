OMG stiger 11 % på Bitrue-notering: her kan du kjøpe OMG

OMG ble oppført i paret OMG/USDC på Bitrue i går, noe som førte til en økning for OMG Networks opprinnelige token. Den 99. største mynten etter markedsverdi omsettes for øyeblikket for $4,42.

Du trenger ikke mer enn denne korte artikkelen for å finne ut hva OMG er, om du bør kjøpe det, og de beste stedene å kjøpe OMG i dag.

Siden OMG er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe OMG ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe OMG akkurat nå:

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert OMG.

OMG Network, tidligere kjent som OmiseGo, er en ikke-forvarende, lag-2-skaleringsløsning bygget for Ethereum-blokkjeden.

Den er designet for å tillate brukere å overføre ETH- og ERC20-tokens betydelig raskere og billigere enn når de handler direkte på Ethereum-nettverket.

Nettverket er basert på en ny skaleringsløsning kalt MoreViable Plasma, som bruker en sidekjedearkitektur for å gruppere flere transaksjoner utenfor kjeden i en batch, som deretter kan verifiseres som en enkelt transaksjon på Ethereums rotkjede.

I følge OMG Network har denne teknologien potensial til å skalere Ethereum til tusenvis av transaksjoner per sekund (TPS). OMG brukes til å betale avgifter på nettverket.

Ingenting kan erstatte å gjøre din egen forskning. Enhver investeringsbeslutning du tar bør være basert på din markedsekspertise, din holdning til risiko og funksjonene og spredningen til porteføljen din. Vurder også hvordan du ville følt om å tape penger.

I følge analytikerplattformen Price Prediction vil OMG nå minst 5,37 dollar i år. Den kan gå opp til $6,30 med en gjennomsnittlig handelspris på $5,53. I 2023 vil 1 OMG være verdt minst $7,60.

Det høyeste det kan gå til neste år er $9,16 med en gjennomsnittspris på $7,88 gjennom året. I 2024 vil minimumsnivået være $11,17. OMG kan gå opp til $13,18 på to år.

