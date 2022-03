GameFI har dukket opp som en av de hotteste trendene innen krypto, og av gode grunner. Disse eiendelene vokser utrolig raskt, og investorer prøver å dra nytte av denne veksten på best mulig måte. Så hvorfor er GameFI den neste store tingen:

Det er en ny bransje med massevis av potensiale for å vokse.

Prosjekter som Axie infinity viser allerede at GameFI kan levere mye verdi.

Det er en økning av institusjonelle penger som strømmer inn i GameFi.

For folk som gjerne vil eie noen GameFI-kryptoprosjekter, er det noen alternativer å vurdere. Her er listen vår:

Verasity (VRA)

Verasity (VRA) er en videodelingsplattform som lar skapere tjene attribusjon og inntekter fra videoene sine. Nå vil du legge merke til at Verasity faktisk ikke er et spilltoken. Men de siste årene har videoer i spillet fått mye kjærlighet på Verasity.

Datakilde: Tradingview

Dette kan potensielt være den neste grensen for desentralisert publisering for spillvideoer. Dette inkluderer ting som e-sport og slikt. På pressetidspunktet handlet VRA for $0,02029.

My Neighbor Alice (ALICE)

Dette blokkjedespillet for flere spillere er designet for å konkurrere med spill som Axie Infinity. Den tilbyr NFT-baserte belønninger for spillere og et innsatssymbol for investorer å tjene belønninger.

My Neighbor Alice (ALICE) har også en dedikert NFT-markedsplass hvor gjenstander i spillet kan kjøpes og selges. NFT-ene kan også selges i andre blokkjedenettverk. På pressetidspunktet solgte tokenet for $5,95 med en markedsverdi på $182 millioner.

Crabada (CRA)