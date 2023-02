Viktige takeaways

Krypto med beste januar på nesten et tiår

68 % av Bitcoin-tilførselen i overskudd, sammenlignet med 50 % i begynnelsen av januar

Korrelasjonen mellom Bitcoin og risikoaktiva er nær all-time highs, men det er fortsatt Federal Reserves rentepolitikk som er nøkkelen.

Det er viktig å feire seirene, ikke sant? Og wow, kryptoinvestorer trengte en seier. Etter et år fylt med konkurser, arrestasjoner, permitteringer og røde diagrammer, har det nye året fått en fin liten start.

Januar er faktisk kryptos beste måned siden 2013. La oss grave i og se på sammendragsstatistikk fra denne måneden, og få oversikten over hvilket terreng vi er i når vi går over til februar.

Positiv finansieringsrente

Ved å åpne måneden på $16 600, stengte Bitcoin handelen i januar på $23 100 for en kul 39% gevinst.

Finansieringsrenten er prisen som tradere betaler for å enten lange eller shorte en eiendel på futuresmarkedet. Hvis finansieringsrenten er positiv, betyr det at lange handler er dominerende og lange handlere betaler korte handlere for posisjoner. Det motsatte gjelder også, noe som betyr at en negativ finansieringsrate betyr at korte tradere betaler lange tradere.

Dette betyr at selv om det er langt fra perfekt, er det en anstendig måler for markedssentimentet. Ser vi på kursen i hele januar, var den positiv på alle dagene bortsett fra to, da okser regjerte.

Bitcoin-handlere er tilbake i profitt

Den beste måten å oppsummere formuene til kryptomarkedet denne måneden er å se på mengden tilbud i fortjeneste. Ting endte ganske bittert i fjor, med halvparten av den 19,3 millioner sirkulerende tilgangen på Bitcoin i profitt.

Spol frem 31 dager og dette tallet er nå opp på 68 %.

Veien tilbake er lang

Jeg skrev selvfølgelig først i går om hvor alvorlig skaden som ble forårsaket i 2022 var. Dette er ikke tilfellet med litt øm omsorg som snur markedets formuer rundt. Bransjen er fortsatt beleiret av dårlige nyheter, og permitteringer og konkurser er langt fra over, hvis de siste par ukene er noe å gå etter.

Crypto, mer enn noen gang, følger ganske enkelt makro. Det er ingenting annet som forårsaker dette rallyet. Og med den amerikanske sentralbankens møte i ettermiddag for å skissere sin siste rentepolitikk, kan tilbakeslaget bli reversert ganske raskt, eller til og med forsterket ytterligere, avhengig av ord fra styreleder Jerome Powell.

Korrelasjonene forblir skyhøye

En rask titt på korrelasjonene her viser ganske hvor mye Jerome Powell holder i Bitcoins hånd.

Det er en ironi der et sted; en legion av kryptohandlere som venter nervøst på ordene fra styrelederen i en sentralbank for å finne ut hvor Bitcoin, og resten av markedet, er på vei. Det er vel det som er narrativet .

Og hvis korrelasjonen mellom markedet og Bitcoin er høy, kan du satse på at den er enda høyere mellom Bitcoin og resten av markedet. Helt siden vi gikk over til denne nye æraen med økte renter rundt april 2022, har Fed holdt Bitcoins hånd stadig strammere, og Bitcoin har holdt hånden til annenhver krypto.

Siste tanker

Det har vært en fantastisk måned for krypto, som har brakt tilbake minner fra de eksplosive løpene den var i stand til i de gode gamle dager på oksemarkedet.

Når Federal Reserve kunngjør sin siste rentepolitikk, kan markedene vise volatilitet, enten ved å forsterke dette siste rallyet eller en brå reduksjon, avhengig av tonen til styreleder Jerome Powell.

På lang sikt vil markedet fortsatt være preget av de mange negative hendelsene det siste året, og handel med Bitcoin som en satsing på Nasdaq er langt fra ideelt.

Til tross for fundamentale forhold som ligner på en vare, og store drømmer om fremtiden, er Bitcoin fortsatt en svært spekulativ ressurs. Og når det gjelder resten av kryptoene? Bare kopier og lim inn Bitcoin-analysen, mens du øker volatiliteten et hakk (eller tre).