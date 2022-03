Origin Protocol (OGN) opprettholder positive momentumindikatorer

Origin Protocol (OGN ) har stupt nesten 10 % i dag. Dette kommer selv om de fleste mynter gir gevinster. Men til tross for dette er de langsiktige indikatorene for OGN fortsatt positive. Hvor lenge det varer, er en annen historie. Men her er det som betyr noe:

OGN-tokenet forblir litt over sine 25- og 50-dagers enkle glidende gjennomsnitt.

Mynten handles for øyeblikket til $0,45, ned med rundt 10% i løpet av de siste 24 timene.

OGN er også ned nesten 88% fra sine all-time highs i fjor.

Datakilde: Tradingview

Kan Origin Protocol (OGN) holde hodet over vannet?

Det faktum at OGN er litt høyere enn sine 25 og 50-dagers enkle glidende gjennomsnitt er et godt tegn. Det betyr at den ennå ikke har kommet inn i bjørnemarkedet. Men det er bekymringer for at dette kanskje ikke er det samme lenger. Den gode nyheten er at OGN ser ut til å ha nådd fullstendig bunn.

Den handles 88 % lavere enn ATH og har hatt en nedadgående trend den siste uken. I de fleste tilfeller vil mynter snu trenden når de bunner ut. Denne reverseringen kan komme veldig snart for OGN. Faktisk, til tross for 10% tap i dag, forventer noen analytikere at OGN vil konsolidere seg.

Mynten kan lett teste $0,8 på nytt i løpet av kort tid, noe som vil føre til gevinster på minst 40%. Imidlertid vil den viktigste støttesonen for øyeblikket være $0,34. Ethvert fall under denne prisen vil utløse et bearish fall.

Er Origin Protocol (OGN) en god investering?

Origin Protocol er et DeFi-prosjekt som også tilbyr NFT-integrasjon. Den har også en ettergivende stablecoin som en del av sitt økosystem, noe som gjør den ganske unik sammenlignet med andre prosjekter.

Selv om OGN har vært i fritt fall siden slutten av 2021, har det fortsatt et enestående langsiktig potensial. Av denne grunn bør du vurdere den hvis du ønsker å legge til flere DeFi-mynter i lommeboken.