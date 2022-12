Krypto-investorer skynder seg inn i Metacade -betastadiet forhåndssalg for å kjøpe tokens til laveste pris. Verdens første play-to-earn arkade Metacade åpnet sitt forhåndssalg med 1 MCADE-token for $0,008. Blockchain-gaming-nykommeren har mottatt en elektrisk velkomst fra kryptosamfunnet med MCADE-tokens verdt over $933 000 solgt i betastadiet på under 18 dager.

Når betastadiet lukkes, vil MCADE-prisen stige til $0,01 per token – en økning på 25 prosent. Ved slutten av forhåndssalget vil tokenprisen ha økt med over 2,5x til $0,02 per MCADE.

I skrivende stund har fenomenale $933k allerede strømmet inn i prosjektet siden Metacade-forsalget åpnet. Det er bare 12 prosent av tokens igjen før trinn én begynner, så det er avgjørende å kjøpe MCADE-tokens nå før prisen hopper.

Hva er Metacade?

Metacade er den neste store tingen innen metaverse og P2E-spill. Plattformen vil være hjemsted for et enormt utvalg av arkadespill der spillere kan tjene, konkurrere og få kontakt med andre spillere.

Metacade vil også være hjemmet til den hotteste spillalfaen og anmeldelser, topplister over hva som er trending på plattformen og på tvers av GameFi-området, og et knutepunkt der brukere kan chatte i sanntid med likesinnede spillere.

Metacade er ikke bare for hardcore-spillere: plattformen tilbyr noe for enhver smak. Investorer kan satse MCADE-tokens for å tjene belønninger. Entreprenører og utviklere kan bygge spill på plattformen, støttet av et finansieringsinitiativ kjent som Metagrants. Arbeidssøkere kan finne sine nye roller i Web3.

Den fellesskapsdrevne blockchain-spillplattformen vil ta GameFi-plattformen med storm med sitt enorme utvalg av Web3-forward-funksjoner som lar spillere virkelig ta kontroll over spillopplevelsen sin, og etterlate tradisjonell spilling langt bak.

Plattformens endelige mål er å bygge en plattform som spillere ønsker og la fellesskapet forme fremtiden for spill og tjene når de gjør det. Til syvende og sist vil Metacade gå over til en DAO, slik at det dedikerte fellesskapet fullt ut kan kontrollere og fortsette å bygge plattformen de elsker.

Hvordan kjøpe $MCADE-tokens

MCADE-tokens kan kjøpes på Metacade.co . Her er noen enkle trinn for å få tak i Metacade-tokenene dine før tokenet blir listet på de store børsene og prisen skyter opp.

TRINN 1

Sett opp en kryptolommebok. Metacade er bygget på Ethereum blockchain, så sørg for at du har en lommebok som er kompatibel med ETH. Lommebøkene som støttes av Wallet Connect er egnet. Metacade-teamet anbefaler Metamask for den beste kjøpsopplevelsen.

STEG 2

Skaff deg krypto. Metacade kan kjøpes med ETH og USDT, så sørg for at du har nok av en av disse valutaene i lommeboken før du kjøper MCADE.

TRINN 3

Koble lommeboken til Metacade-nettstedet og få tilgang til DEX . Du vil få muligheten til å bytte ETH-en din med $MCADE. Skriv inn beløpet du ønsker å kjøpe og klikk på «kjøp».

Her er noen ytterligere detaljer om hvordan du kjøper $MCADE .

Metacade-forsalget har fått en pangstart

Med beta-forhåndssalg-tokens som selges raskt, har det aldri vært et bedre tidspunkt å delta på et fenomenalt GameFi-prosjekt i første etasje.