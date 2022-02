Bjørner fortsetter å dominere sentimentet grunnet inflasjon og geopolitiske bekymringer.

Dan Morehead sier at hvis rentene stiger, vil aksjer og eiendom bli mindre attraktive, og etterlate blokkjede-eiendeler som den beste muligheten for å lagre verdier.

Pantera Capitals administrerende direktør Dan Morehead har sagt at krypto fortsatt er det "beste stedet" for investorer som ønsker å lagre formuen sin hvis renteøkningene til den amerikanske sentralbanken fjerner glansen fra aksjer.

I et nyhetsbrev publisert onsdag, pekte Pantera-sjefen på bekymringene på tvers av markedene over Feds potensielle retning når den begynner å heve rentene i kjølvannet av løpende inflasjon.

Forrige uke viste data at amerikanske konsumpriser steg 7,5 % år over år, med Feds referater denne uken som signaliserte at rentene kommer. Selv om markedet kan ha priset inn renteøkningen i mars, er de fleste investorer i skrekkmodus siden det er usikkert akkurat hvor aggressiv sentralbanken vil være.

Et fall i aksjemarkedet vil sannsynligvis føre til at Bitcoin og andre kryptoaktiva faller, slik som denne uka midt i spenningen mellom Russland og Ukraina. Lockstep-handel er noe som gjør at analytikere og økonomer spår mer smerte for krypto hvis aksjer begynner å blø.

Men Morehead tror digitale eiendeler vil få det mindre tøft hvis det negative scenarioet utspiller seg. Han tror at "markedene snart vil avkobles", og lar investorene velge hva som vil være den beste måten å lagre verdier.

“ Stigende renter vil gjøre aksjer og eiendom mindre attraktive. Så, hvor investerer man når både aksjer og obligasjoner faller ?» spurte han i notatet sitert av Cointelegraph.

Etter hans syn gir blokkjeder [og digitale eiendeler som Bitcoin] " et veldig legitimt sted å investere ."

I en kommentar til salgspresset som har fått kryptomarkedene til å pleie store tap siden slutten av fjoråret, pekte Pantera-sjefen på en mulig salgssideeffekt knyttet til at investorer ser på skatter.

Han bemerket at noe av det nedadgående presset kommer fra "utilsiktede skatteposisjoner" som investorer befinner seg i etter en bumper i 2021.

" Det ble skapt $1,4 billioner i kapitalgevinster i kryptovaluta i fjor ," skrev han, og la til at dette alene kan være ansvarlig for en betydelig del av salget siden fjorårets topper for Bitcoin og andre kryptoaktiva.

Bitcoin handles for øyeblikket nær $40 400, omtrent 5 % ned de siste 24 timene ettersom krypto sporer tap i aksjemarkedene. S&P 500 stengte 2,12 % lavere torsdag, mens Dow falt mer enn 600 poeng.