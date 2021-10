FBI og NCIS arresterte en ingeniør fra den amerikanske marinen og hans kone for forsøk på å selge atomhemmeligheter til en ‘utenlandsk part’

Jonathan Toebbe, en atomingeniør hos den amerikanske marinen, og hans kone Diana Toebbe ble pågrepet av føderale myndigheter for å angivelig ha solgt konfidensiell militærinformasjon. Paret ble tatt på fersken i det de skulle gjennomføre en tredje transaksjon i Jefferson County i West Virginia. Toebbe skal ha mottatt Monero (XMR) verdt $100 000 fra en undercover FBI-agent som poserte som en representant for en utenlandsk statsmakt som ønsket å kjøpe militærhemmeligheter.

Toebbe, som jobbet som ingeniør under marinens atomprogram, har solgt informasjon om utformingen av atomdrevne krigsskip til en ‘utenlandsk statsmakt’ i omtrent et år. Hans stilling som atomingeniør i marinen ga han en høy sikkerhetsklarering hos det amerikanske forsvarsdepartementet, og det var derfor han hadde tilgang til den konfidensielle informasjonen.

Han sendte først begrenset informasjon til en utenlandsk stat i april i fjor. Atomingeniøren brukte en kryptert e-postadresse for å lage avtaler med motparten, som han trodde representerte et annet land. Utvekslingen foregikk over flere måneder før de inngikk en avtale hvor han skulle motta Monero i bytte mot informasjonen han hadde stjålet.

Toebbe mottok sin første betaling, $10 000 i form av kryptovaluta, i begynnelsen av juni. Deretter leverte han et SD-kort gjemt i en sandwich ved et avtalt møtepunkt i West Virgina mens hans kone holdt utkikk den 26. juni. Han sendte deretter krypteringskoden for SD-kortet, som inneholdt informasjon om undervanns atomreaktorer, via e-post etter å ha mottatt en ny betaling, denne gangen kryptovaluta verdt $20 000.

To måneder senere gjennomførte han en lignende overlevering, da i Eastern Virginia. Han brukte en pakke tyggegummi for å gjemme SD-kortet, og etter at han sendte krypteringskoden mottok han en betaling på $70 000. Han var helt uvitende om at det hele var en felle, og da Toebbe var i ferd med å gjennomføre sin tredje overlevering på lørdag ble han arrestert på stedet av FBI-agenter som hadde fulgt etter han. Agentene hadde overvåket Toebbe og identifisert han også ved de to første overleveringene.

Det antas at paret valgte å bruke kryptovalutaen Monero for transaksjonene fordi den har en høy grad av anonymitet. Kryptoen er kjent for å være nærmest umulig å spore, da adressene ikke er synlige for andre enn partene som er involvert i transaksjonen. Bruken av Monero i forbindelse med kriminell aktivitet har ført til at ulike myndighetsorganer har hyrt inn eksperter for å bygge verktøy og systemer som kan spore transaksjoner som involverer kryptovalutaen.