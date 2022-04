Ethereum Mainnet, Binance Smart Chain, Polygon, Fantom og Avalanche har ønsket Parabolic og dets nye spill velkommen, noe som effektivt gjør det til en flerkjedeplattform, erfarte Coin Journal fra en pressemelding.

Lanseringen av det unike simuleringskrasjspillet med uttak midt i spillet er planlagt 21. april.

Morsomt nytt kasinospill som ligner et handelsdiagram

Spillet ligner et kryptohandelsdiagram. Spillet opprettholder 50 % likviditet, noe som sikrer rettidige utbetalinger til spillere.

Hva gjør den unik?

Spillet er spennende og engasjerende på et helt nytt nivå. Det starter med at hver spiller setter inn et visst antall parabolske tokens de ønsker å spille med.

Ettersom spillet skrider frem, øker innsatsmultiplikatoren og diagrammet blir mer og mer parabolsk. Målet ditt er å ta ut penger før diagrammet krasjer. For å plassere et spill, må du kjøpe tokens. Du selger dem for å ta ut penger.

Beste egenskaper

Parabolics spill inneholder følgende viktige elementer som får det til å skille seg ut:

Ta ut en prosentandel av den totale spilleverdien mens du spiller live

50 % av spilloverskuddet blir brent, noe som vil øke myntens verdi

Du kan opprettholde den nødvendige spilllikviditeten for å prioritere rettidige utbetalinger

Transaksjonsavgifter for tokenet:

Deflasjonsforbrenning – 3 %

Auto-likviditet – 3 %

Unikt tilbakekjøp – 3 %

Spillutvikling – 3 %

Et effektivt system for å tjene penger

Den parabolske token er et effektivt system for å tjene penger fordi brente tokens blir fullstendig tatt ut av sirkulasjonen. De overføres ikke til en død adresse som i mange andre økosystemer.

Parabolic er forpliktet til å øke token-verdien, og det er grunnen til at spillernes tokensverdi hele tiden stiger mens likviditet til markedsverdi konsekvent faller.

Ingen ublu skatter å regne med

En svært høy prosentandel av tokenets forsyning forventes å bli utslettet innen 24 timer etter spillets lansering. Parabolic legger ikke ublu og urealistiske skatter på innehaverne.

For å skape et langsiktig bærekraftig prosjekt, går en stor del av transaksjonsgebyret tilbake til økosystemet.