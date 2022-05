Paul Tudor Jones fortalte CNBC tirsdag at krypto tiltrekker seg de beste talentene i verden i dag.

Dette inkluderer «de smarteste og flinkeste hodene» som er ferske fra college som kommer inn i Web3.

Milliardærinvestoren snakket også om hvorfor sentralbanker og regjeringer ikke er «store fans» av krypto.

Paul Tudor Jones, en milliardær og forvalter av hedgefond og grunnlegger av Tudor Investment Corp., har gjentatt sitt positive syn på kryptovaluta, og peker på den store mengden intellektuell kapital som strømmer inn i industrien.

Investoren mener at krypto- og Web3-sektoren for tiden tiltrekker seg de fleste av de unge smarte og » lyseste hodene «, et scenario som gjør det vanskelig å «ikke være lenge» i krypto.

Jones kom med kommentarene under et intervju med CNBCs Squawk Box tirsdag.

Krypto og Web3 henter mest talent

Ifølge Paul Tudor Jones ser kryptos fremtid lys ut og at man bare trenger å se på antallet intellektuelle som beveger seg inn i rommet. Spesielt mener han at dette er klart gitt at de fleste av disse lyse hodene er de ferske fra college.

» Hvis du ser på de lyseste og smarteste hodene som kommer ut av høyskoler i dag, så går så mange av dem inn i krypto. Så mange av dem går inn i Internett 3.0 ,» bemerket han.

Om hva dette betyr når det gjelder fremtidsutsiktene for utviklingen i rommet, mente han:

» Det er vanskelig å ikke ønske å være lenge i krypto på grunn av den intellektuelle kapitalen, bare den store mengden intellektuell kapital som går inn i rommet .»

Sentralbanker er «ikke store fans» av krypto

Jones» kommentarer inkluderte også synspunkter på blokkjeder og hvordan den støtter et miljø som tilbyr tilgang til grenseløs verdioverføring. Ifølge ham har blokkjeder åpnet for enorme muligheter, inkludert bruk av kryptovaluta som utvekslingsmedium.

» Det er klart at sentralbanker og regjeringer ikke kommer til å være store fans av det ,» sa han.

Ifølge ham betyr bruk av krypto at sentralbanker og regjeringer kommer til å miste kontrollen over opprettelsen og tilførselen av penger. De negative utsiktene fra disse enhetene er for øyeblikket den viktigste snublesteinen for masseadopsjon av krypto, sa han.

Til tross for virkningen av sentralbanker og regjeringer, mener Jones at blokkjedeteknologi og krypto har en lys fremtid.

Lys fremtid for krypto selv med høyere priser som kommer

Jones, som først avslørte at han hadde Bitcoin i 2020, fortalte CNBCs Joe Kernen at investeringene hans inkluderer en «beskjeden allokering» i krypto.

På toppen av det har han en handelsposisjon. Han delte også synspunktene sine om kryptos fremtid generelt, og la merke til et bullish perspektiv selv når markedene ruller mot høyere renter midt i strammere pengepolitikk fra den amerikanske sentralbanken.

Etter hans mening kan markedet lett se på 2,5 % priser innen september, med resultatet som vil være et hopp i kostnadene ved å eie inflasjonssikringer som krypto og gull.

» Det vil være interessant å se om det er nok til å dempe inflasjonen. Hvis ikke, kommer de til å få enda et ben høyere, eller hvis Fed kommer til kort, kommer vi til å ha et nytt ben høyere i inflasjonen ,» la han til.

Fed hevet renten med 25 basispunkter i mars og kommer til å øke den med ytterligere 50 basispunkter. Kryptovalutaer har handlet lavere sammen med aksjer i store deler av 2022 midt i uro over høyere priser, inflasjon og geopolitisk uro.