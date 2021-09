Brukere kan nå kjøpe Bitcoin, Ethereum, Litecoin og Bitcoin Cash for så lite som £1 via PayPals nettside eller i appen deres

Alle kvalifiserte PayPal-brukere i Storbritannia har nå anledning til å kjøpe, oppbevare og selge fire store kryptovalutaer direkte fra sine PayPal-kontoer, ifølge kunngjøring fra den amerikanske betalingsgiganten.

Ifølge PayPal UK har deres kunder nå tilgang til en kryptotjeneste som støtter Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) og Bitcoin Cash (BCH).

«Vi er svært glade for å kunne dele at alle kvalifiserte kunder i Storbritannia nå kan kjøpe, oppbevare og selge #Cryptocurrencies #Bitcoin, #Ethereum, #Bitcoin Cash og #Litecoin fra sin PayPal-konto. Ta en kikk i PayPal-appen,» opplyste selskapet i en tweet.

Mens PayPal først nå har gjort kryptotjenestene tilgjengelig i Storbritannia kom den opprinnelige pressemeldingen om lanseringen allerede i august. Dette var nesten et år etter at selskapet lanserte den samme tjenesten for sine amerikanske kunder i oktober 2020.

Det at tjenesten nå blir tilgjengelig for kryptokunder i Storbritannia er en del av den første fasen i selskapets plan om å tilby tjenesten over hele verden.

I tillegg til å støtte kjøp, salg og oppbevaring av de fire støttede kryptovalutaene, så vil tjenesten også gi kundene mulighet til å holde oversikt over priser i sanntid.

Kunder kan også bruke tjenesten for å lære mer, da plattformen gir brukerne tilgang til læringsressurser om de digitale verdiene.

Selskapet tilbyr kryptotjenestene i samarbeid med Paxos Trust Company, en New York-basert “platform as a service”-tilbyder (PAAS).