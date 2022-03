Yenwen Feng sier Perpetual Protocol planlegger å øke eiendelstaket i protokoll-til-protokoll-utlånsporteføljen fra $5 millioner til $20 millioner hvis den første rettssaken lykkes.

Perpetual Protocol (PERP), en Ethereum-basert desentralisert derivatbørs og et TrustToken, selskapet bak den digitale aktivautlånsplattformen TrueFi og populære stablecoin TrueUSD (TUSD) signerte nylig en avtale som førte til at sistnevnte lanserte en likviditetspool på 100 millioner dollar for markedsmakere.

Som en del av partnerskapet avduket TrueFi en protokoll-til-protokoll utlånsportefølje på Perpetual Protocol, med en innledende plog på 5 millioner dollar fra de 100 millioner dollar som var målrettet mot slutten av året. Med midlene kan markedsmakere på PERP-plattformen nå tilby mer likviditet, slik at plattformen kan skalere sine tjenester til mer profesjonelle og institusjonelle investorer.

I en kommentar til den kritiske rollen som likviditetsleverandører spiller, sa Perpetual Protocol-medgründer Yenwen Feng:

“ Engasjerte markedsskapere er avgjørende for enhver brukerdrevet desentralisert børs, siden de er motoren som holder det gående. Ved å slå oss sammen med TrustToken, gir vi markedsskaperne våre mer likviditet å utnytte når de støtter våre egne handelspar. Dette gir likviditetsleverandører mer tillit gjennom større markedsstabilitet og redusert glidning som til slutt resulterer i en bedre handelsopplevelse for alle våre brukere .»

Yenwen Feng om TrueFi-partnerskap og 2022-utsikter

Etter at Perpetual og TrustToken annonserte partnerskapet deres, ønsket vi å vite mer om likviditetspoolen på 100 millioner dollar og hva PERP-teamet ser frem til i 2022.

Feng utdypet flere punkter, inkludert planer om å øke LP-fondenes pool fra $5 millioner til $20 millioner etter en innledende prøveperiode. Han forklarte viktigheten av å gi støtte til market makers via en dedikert utlånsportefølje, med en merknad om hvorfor dette kan være avgjørende for derivatmarkedet.

Feng er også overbevist om at lag 2-løsninger vil spille en nøkkelrolle i fremtiden for derivater i kjeden fra andre halvdel av 2022.

Dette er med han sa:

CJ: Når begynner økosystemets beslutningstakere i Perpetual Protocol (PERP) å utnytte den enorme likviditeten ?

Feng: Etter denne første utprøvingen bør vi være i stand til å finjustere parametrene til programmet før vi åpner det for andre markedsaktører .

CJ: Fortell oss kort om utlånstaket på 5 millioner dollar, og hvorfor starte med bare 5 % av det som kan stige til 100 millioner dollar ved slutten av året?

Feng: Vi ønsket å starte med en liten nok mengde for først å teste ut for å se hva slags innvirkning det ville ha på markedsskapende aktiviteter på Perp. Denne tilnærmingen er en annen vei for oss for å bringe mer likviditet til plattformen, og hvis det går bra, vil vi øke den til $20 millioner for neste runde og mer i fremtiden .

CJ: Hva er ditt syn på kryptoderivatmarkedene, spesielt hvis vi ser en kryptovinter i 2022? Noen råd til investorer?

Feng: Ny L1/L2-utvikling: Rollup-teknologier og nye L1-kjeder lanseres i år. Det bør øke båndbredden ytterligere og senke gassavgiftene. Landskapet for L2-er vil bli virkelig konkurransedyktig i andre halvdel av 2022.

For eksempel lanserte zkSync nylig sitt offentlige testnett og Optimism-teamet jobber med å redusere gebyrene med 10x, så vi vil sannsynligvis se et løft til handelsvolumene ettersom derivater i kjeden blir billigere og mer tilgjengelig.

Bevissthet om institusjoner: Flere og flere institusjonelle handelsmenn tester ut kryptohandel og bringer inn flere markeder.

CJ: Hva sier du om utsiktene for kryptomarkedet i 2022?

Feng: Jeg føler at det bearish markedet bare vil være kortvarig. I bjørnemarkedet i 2018 forlot folk krypto og kom aldri tilbake. På den tiden var vi i Binance Accelerator-programmet, og jeg tror rundt halvparten av prosjektene der på den tiden stoppet helt.

Forskjellen denne gangen er imidlertid at selv om verdivurderingen av kryptomarkedet faller, vil de fleste forbli i rommet, og det er mange byggere og nye innovasjoner.

Det er fortsatt mye appetitt på kryptovaluta, slik som i Silicon Valley, så jeg tror markedet vil være i en mye bedre posisjon innen andre halvår.

CJ: Er det noen nye prosjekter og protokoller som har sett på partnerskapet ditt med TrustToken og som et resultat uttrykt intensjon om å bygge på toppen av Perpetual Protocol?

Feng: Markedsskapere og nettbaserte strategileverandører er veldig interessert i dette partnerskapet .

CJ: Hvilke overholdelsesproblemer, om noen, har plattformen møtt eller måtte ta tak i som et resultat av inngåelsen av et partnerskap med TrustToken?

Feng: TrueFi skaper et flott miljø for å hjelpe oss med å navigere gjennom regelverkets kompleksitet. TrueFi er som en fondsforvalter, der Perpetual Protocol er utlåner og markedsmakere er låntakere. Fordi vi bruker plattformen deres, trenger vi ikke være for opptatt av regelverk, da TrueFi håndterer disse problemene.

Når vi vokser mer, kan vi også bruke plattformen deres til å bli låntaker.