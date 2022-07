Phishingsvindel i Krypto er tredoblet i forhold til fjoråret

Viktige takeaways

Prosentandelen av phishing-angrep krypto er ansvarlig for har mer enn tredoblet seg til 6,6 % i 2022

Prosentandelen av phishing-angrep krypto er ansvarlig for er mindre enn andre bransjer sammenlignet med total markedsverdi

Betalingsindustrien opplevde en økning på 6,1 % i phishing-svindel sammenlignet med 2021

Regulatorer vil se på slike studier når de tar sikte på å utarbeide lovgivning for den stadig nye industrien, men SaaS, sosiale medier og betalingsindustri har alle en proporsjonalt høyere phishing-rekord.

Intro

Alle kjenner noen som har falt for en phishing-svindel. Disse svindelene ser ut til å bli mer og mer utbredt, men jeg var nysgjerrig på å se hva fordelingen mellom bransjer er, og hvilke sektorer som lider mer og mer. I tillegg, med kryptovaluta ofte kalt som en lekeplass for kriminelle og svindlere, støtter tallene faktisk denne forforståelsen?

Phishing-angrep i 2021

I 2021 var kryptovaluta ansvarlig for bare 2 % av phishing-angrepene, som grafen nedenfor viser. De dominerende bransjene var finansielle tjenester, sosiale medier og SaaS/webmail, som til sammen bidro til over 68 % av angrepene.

Q1 av 2021 er imidlertid lenge siden i kryptovaluta-verdenen. Markedsverdien til industrien begynte det kvartalet med bare 800 milliarder dollar og ved kvartalets slutt nærmet verdien seg 2 billioner dollar etter eksplosiv vekst.

Så hvordan er disse tallene sammenlignet med ett år etterpå – Q1 av 2022? Markedsverdien på krypto var 2,2 billioner dollar ved inngangen av kvartalet (og var 2,1 trillioner dollar ved utgangen, det var faktisk relativt stabilt – blodbadet startet i 2. kvartal). Så med kryptomarkedet mye større og mer etablert, ettersom markedsverdien var 2,8 ganger større i 2022 enn ved inngangen til 2021, bidrar det til å gi kontekst til det faktum at phishing-angrep i prosent økte mer enn 3X fra 2 % til 6,6 % det siste året.

Den fullstendige grafen som viser alle bransjer er nedenfor, og viser den oppdaterte plasseringen av hvordan kryptovaluta er sammenlignet med andre bransjer.

Bevegelse sammenlignet med andre bransjer

Et annet funn ut fra tallene er det faktum at phishing-angrep rettet mot betalingsindustrien økte med 6,1 %, til tross for at bransjen ikke beveget seg mye når det gjelder total størrelse.

Dette maler ytterligere kontekst til veksten i kryptotallet, siden sektoren ikke er ulik betalinger, noe som antyder at den kanskje blir et større mål for phishing-angrep. Ikke desto mindre er det betydelig mer forstyrrende å se betalingsangrep hoppe så kraftig enn flyttingen i kryptovaluta, som er en veldig reell grunn til å peke på veksten i størrelsen på industrien og det faktum at reguleringen ennå ikke holder tritt.

Størrelse ut fra bransjekontekst

Men når kryptovaluta nå har vokst seg større enn mange bransjer i studien, må dette vurderes – størrelsen på markedet påvirker selvsagt hvor vanlige phishing-angrep er.

Faktisk har SaaS/webmail-industrien et betydelig større problem, med 20 % av angrepene, men en estimert industriverdi på under 200 milliarder dollar som er godt under krypto. Sosiale mediers utbredelse av angrep overgår også krypto med en verdi på 200 milliarder dollar, men likevel 12,5 % av angrepene (og dette tallet var høyere enn 20 % året før). Også betalingsindustrien, viser grafen, sammenligner seg ugunstig med krypto.

Konklusjon

I vurderingen av hva dette betyr, er for det første endringen fra 2 % til 6,6 % det siste året mer eller mindre i samsvar med veksten i bransjen og er å forvente. I tillegg, sammenlignet med andre bransjer, ser ikke krypto ut til å være en uteligger, med mengden angrep sammenlignet med bransjestørrelsen som kommer godt under andre som SaaS, sosiale medier og betalinger.

Dataene antyder derfor at krypto er noe urettferdig tjæret med sitt ville vest-rykte, til tross for at det fortsatt er et problem.

Det er ingen vei utenom det faktum at rommet definitivt har en mørk side ved seg, hvis bare det er en liten del av all innovasjon og fremgang som gjøres andre steder. Og det er denne mørke siden som forhåpentligvis vil begynne å bli tøylet inn, og som regulatorer vil ha øynene rettet mot – men når man ser på tallene og sammenligner med andre bransjer, er ikke krypto alene, og det gode oppveier det dårlige.

