Spotify podcast link her

Det er hundrevis av kryptovalutabørser og handelsplattformer, med flere som dukker opp hver eneste dag. Mens bransjen fortsatt bare er noen få år gammel, er de fleste av disse private bedrifter.

Coinbase ledet an i å endre dette og ble offentlig i fjor til mye furore. Nord for grensen fulgte den kanadiske plattformen Coinsmart etter ikke lenge etter, og ble offisielt offentlig i november 2021.

[inv-florish id="10713816"]

Konseptet med offentlige selskaper innen krypto er fascinerende. For en bransje som ofte er merket – ganske urettferdig til tider – med et lovløst rykte, er det få ting som kan sikre investorer mer enn en børs som blir børsnotert. Automatisk antar man at gitt reguleringen og åpenheten implisitt i en slik børsnotering at et offentlig selskap i rommet er anerkjent.

Likevel er det så få selskaper som gjør det. Jeg satte meg ned med Jeremy Koven, COO i Coinsmart, for å få hans tanker om hvorfor de bestemte seg for å gå på børs, og om trenden med en privat bedriftsdominert industri vil endre seg fremover. Vi snakket også om bjørnemarkedet og hvordan det har påvirket CoinSmart – husk at børsen ble børsnotert i november 21 omtrent på samme tid som Bitcoin handlet på sitt rekordhøye nivå på $68 000.

Vi diskuterte også den fascinerende dødgangen til de kanadiske lastebilsjåførprotestene tidligere i år, da regjeringen gikk inn for å fryse eiendelene til alle som var involvert. Dette førte til at mange trakk bitcoin og annen krypto fra børsene, og la det inn i madrassen for å holde det sikkert.

Dette er bare en smak av den veldig hyggelige samtalen med Jeremy, en veltalende og informativ fyr som gir en følelse av at han virkelig liker det han gjør.

Spotify-lenke her

YouTube følger snart