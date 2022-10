Dette bjørnemarkedet er ikke IOTAs første rodeo.

Den «blokkjedeløse blokkjeden» er ingen nykommer i kryptovalutaverdenen, gammel og klok nok til å trekke på sin siste kryptovinteropplevelse etter euforien i 2017.

Denne uken på CoinJournal-podcasten chattet jeg med IOTAs Christian Saur om alt om IOTA, så vel som kryptovalutamarkedet for øvrig.

Det var mye å diskutere. Investorer husker kanskje IOTAs massive oppgang i 2017, og det var en av få symboler som overlevde det påfølgende bjørnemarkedet.

Men mer enn noe annet, fremhever dette bare hvor utbredt spekulasjonene var den gang, da Christian kom med noen interessante poeng om mangelen på nytte og IOTAs betydelige utvikling siden den gang – i likhet med det vi har sett med mange av de større kryptovalutaene.

Og DeFi – IOTA gjør nå virkelige grep for å øke sin tilstedeværelse i rommet. En av tingene jeg alltid understreker for folk i min analyse er det faktum at under den nylige smitten som bølget gjennom kryptomarkedene, fungerte DeFi nøyaktig som planlagt. De dårlige aktørene som Celsius, Three Arrows Capital og andre var alle CeFi-selskaper.

DeFi gjorde akkurat som det lovet å gjøre – likvideringer skjedde rett etter planen, akkurat som de var kodet til, og blokkjeden løy ikke. Ingenting sviktet; ingenting gikk i stykker. Jada, kanskje Terra kan regnes som DeFi, men det var via en feilaktig modell i stedet for problemer med DeFi selv. Vi prater om disse hendelsene og hvordan DeFi reagerte også.

Det var morsomt å prate med en mynt som har eksistert så lenge, og sett alt dette før. Gir det investorene ekstra trygghet?

Forrige måned ble Shimmer-nettverket utgitt, sammenlignet av Christian som en slags IOTA-versjon av «hva Kusama er for Polkadot». Det var hyggelig å høre om en rettferdig lansering også, med ingen stor del av tokens som gikk til innsidere, i motsetning til mange av prosjektene i nyere tid.

Vi fokuserte på hvordan det er å lansere en så stor oppgradering midt i et bjørnemarked som er blottet for nesten enhver bullish sentiment. Vi går også inn på inn- og utsiden av hva det er, og hva det betyr for IOTA fremover.

Til slutt er det alltid hyggelig å høre om personlige kryptoreiser. Christian forteller meg hvordan han først kom over IOTA, og han bestemte seg for å gå all-in og hoppe dypt ned i kryptokaninhullet.

Dette er imidlertid bare en smak – hele podcasten kan fanges på lenkene nedenfor.

CoinJournal Podcast-hjemmeside

CoinJournal Spotify

CoinJournal YouTube