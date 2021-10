Gavin Woods kunngjøring kommer kun uker før lanseringen av parachain-auksjoner, som skal skje 11. november

Gavin Wood, Polkadots skaper, annonserte at plattformen nå har DOT-tokens verdt over $777 millioner, en betydelig mengde penger han sier utviklere kan bruke for å bygge videre på og forbedre prosjektet.

I en twittermelding publisert 17. oktober oppga Wood at Polkadot nå har en beholdning på mer enn 18,9 millioner DOT, eller omtrent $777 millioner beregnet ut i fra dagens DOT-pris. Ifølge han kan pengene brukes som et utviklingsfond som kan brukes for å bygge på og forbedre nettverkets økosystem.

Han foreslo også at pengene kan brukes for å lære forbrukerne om hvordan Polkadot og kryptoøkosystemet fungerer.

https://twitter.com/gavofyork/status/1449680359138996230

Ifølge Wood, som også er grunnlegger av Kusama og medgrunnlegger av Ethereum, så består DOT-beholdningen deres av tokens som er akkumulert fra nettverksprotokollen, blant annet fra «gebyrer, slashes og suboptimale staking-konfigurasjoner».

Han fortsatte med å si at det er best om DOT-beholdningen brukes til noe nyttig, og la til:

«Om de blir liggende ubrukt, så vil de sakte men sikkert brennes opp. Det brennes for øyeblikket 239 988 DOT hver måned.»

Polkadot parachain-auksjoner

DOT er en av kryptovalutaene som har gjort det svært bra de siste ukene, og DOT/USD har hatt en økning på mer enn 21% i løpet av de siste syv dagene.

Optimismen rundt kryptovalutaen er i stor grad drevet av den kommende parachain-lanseringen, en etterlengtet hendelse som forventes å skape en enorm vekst for Polkadot-nettverket.

Parachains er enkelt forklart side-blokkjeder hvor utviklere kan bygge desentraliserte applikasjoner, og teknologien tilrettelegger for at interoperabilitet mellom protokoller og «relay chain-en» blir enklere, rimeligere og sikkert.

Woods forslag kan føre til at millioner av dollar blir tilgjengelig for utviklere i DeFi-sektoren, og kan tyde på en ny æra for den åttende største kryptovalutaen, målt etter markedsverdi.

Forslaget krever dog godkjenning fra Polkadots styringsråd, og deltakelse fra miljøet rundt blokkjeden er nøkkelen til å kunne ta i bruk midlene.