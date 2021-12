Som mange altcoins i løpet av de siste ukene, har Polkadot (DOT) sett en del nedgang i det som har vært et markedsdekkende kryptosalg. Mynten hadde faktisk et minikrasj tidlig i desember. Men til tross for dette, har Polkadot (DOT) gjentatt noen gevinster og ser ut til å ha konsolidert seg. Ligger et rally på 20% i kortene? Vel, først, her er noen fakta:

Polkadot (DOT) har svingt over og under $24,35 siden krasjet i begynnelsen av desember

Laveste svingninger i denne ville perioden har ikke gått lenger bort fra $24,35, men svinghøyden har økt

Det er stadig mer sannsynlig at Polkadot (DOT) vil teste støttenivået på $24,88 før et mulig utbrudd

Datakilde: Tradingview.com

Polkadot (DOT) – prisutvikling og spådommer

På publiseringstidspunktet ble Polkadot (DOT) handlet for $25, ifølge Coinmarketcap.com. Det er klart over støttenivået på $24,88. Men hvis vi skal se noe rally, må mynten gjenopprette gevinster og bryte motstanden på $29,54 på kort sikt. Dette vil fortsatt være 16 % høyere enn dagens pris.

Analytikere føler at momentum kan begynne å bygge seg etter det, med konservative estimater som setter DOT godt over $31. Hvis dette skjer, vil det være en oppgang på 20 %. Det store spørsmålet er imidlertid hvor fort dette kan skje. En høyt ladet bullish økning ser usannsynlig ut akkurat nå gitt motvinden vi har sett i markedet den siste tiden. Men 30 dollar er veldig mulig innen jul.

Bør du kjøpe Polkadot (DOT) i dag?

Polkadot kunngjorde nylig flere parachain-lanseringer med over 3,5 milliarder dollar allerede satset. Dette er en enorm avtale og kan tyde på at den langsiktige veksten er godt intakt. Polkadot (DOT) har også vanligvis rangert blant de 10 eller 15 beste kryptoene etter handelsvolum. Selv om det akkurat nå er noen prissvingninger, er det fortsatt en god langsiktig investering.