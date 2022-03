Polkadot (DOT) kan fortsatt stige

De siste 30 dagene har vist seg å være svært vanskelige for Polkadot (DOT) . Mynten har falt raskt, inkludert totalverdien låst eller TVL. Men til tross for denne nedadgående trenden, er det fortsatt en sjanse for at DOT kan komme tilbake på kort sikt. Her er alt du trenger å vite.

Total Value Locked (TVL) på DOT har falt med nesten 78 % på bare en måned.

Men DOT prøver å konsolidere seg, og kan komme tilbake i løpet av kort sikt.

I skrivende stund handles mynten til $17,51, praktisk talt uendret de siste 24 timene.

Datakilde: Tradingview

Polkadot (DOT) – Hvor raskt kan den komme tilbake?

En trendvending for DOT er ikke langt unna. Når man ser på prishandlingen, har nedtrenden faktisk stagnert. Dette kan tyde på at DOT kanskje konsoliderer seg og prøver å finne tilstrekkelig etterspørsel.

Men fallet i TVL er et stort slag for investortilliten. På bare én måned har Polkadot tapt over 78 % i TVL. Det vil ta tid å gjenopprette disse tapene, men selv da kan prisen komme tilbake mye raskere. Tross alt er de tekniske indikatorene noe bullish.

For eksempel forblir DOT fortsatt over sin 50-dagers SMA selv etter TVL-stupet. Relativ styrkeindeks, en avgjørende momentumindikator, peker også mot en bullish trend. Selv om vi ikke er klare over hvor langt mynten kan stige når nedtrenden snur, er en gevinst på rundt 30 % fortsatt mulig.

Beste tid å kjøpe Polkadot (DOT)

Polkadot (DOT) er en Ethereum-skaleringsløsning som så enorm vekst i fjor. Noen av disse gevinstene har imidlertid forsvunnet, men ikke la dette lure deg.

Polkadot er fortsatt en kraftig tverrkjedeløsning som vil ha en stor rolle å spille i blokkjede-evolusjonen. Dette er grunnen til at det siste prisfallet gir deg den beste sjansen noensinne til å kjøpe på et veldig godt inngangspunkt.