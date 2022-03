Polkadot (DOT) kan stige med 25 % de neste dagene

Det har vært en berg-og-dal-bane av følelser i kryptomarkedet de siste dagene. Med økende volatilitet har det blitt praktisk talt umulig å forutse dette markedet. Som du forventer, har Polkadot (DOT) også svingt opp og ned, men det finnes oppside nå for anstendig vekst. Her er det vi vet.

DOT nærmer seg en avgjørende etterspørselssone som kan utløse et anstendig bullish run.

Mynten handlet til $16,88 på tidspunktet for skriving av dette innlegget.

DOT kan svinge opp med 25 % hvis den faktisk treffer den sonen.

Datakilde: Tradingview

Polkadot (DOT) – Prisanalyse og prediksjon

Etter å ha opplevd perioder med høy volatilitet, ser det ut til at Polkadot (DOT) nærmer seg en svært avgjørende etterspørselssone på mellom $11 og $15. Dette har vært en avgjørende sone for okser, og for øyeblikket er DOT litt over det, og handles til rundt $16,88.

Hvis mynten faktisk faller mellom denne terskelen, vil vi sannsynligvis se en anstendig økning som kan presse prishandlingen over $20. Dette vil representere gevinster på nesten 25 % fra dagens pris.

Men denne oppgaven vil bli ugyldig hvis DOT klarer å holde seg over $15-merket. Selv om dette er mulig, tror vi ikke det er sannsynlig. Markedet ser mange prisbevegelser, og faktisk ser det ut til at DOT er på en nedadgående trend akkurat nå.

Er Polkadot (DOT) et godt kjøp?

Polkadot (DOT) er en av de mest lovende Ethereum-skaleringsløsningene på markedet. Det er også en populær ressurs. Hvis du vil ha langsiktig krypto som vil levere verdi i årene som kommer, er DOT et anstendig kjøp. Men hvis du virkelig ønsker å få en rabatt, gi den noen dager til den kommer innenfor intervallet $11 og $15.