Polkadot (DOT) kan trekke seg tilbake til $17

De generelle langsiktige utsiktene for Polkadot (DOT) er ganske positive. Imidlertid kan en tilbaketrekking skje på kort sikt før altcoinen tar et nytt steg opp. DOT har også steget de siste dagene, noe som gjør muligheten for tilbaketrekking mer forutsigbar. Her er noen høydepunkter:

Polkadot (DOT) har slitt med å presse gjennom sin ukentlige forsyningssone på mellom $22 og $28.

På pressetidspunktet handlet altcoinen for $21,58, praktisk talt uendret de siste 24 timene.

Vi forventer at DOT vil trekke seg tilbake til rundt $17 før den finner nok støtte til å samle seg igjen.

Datakilde: Tradingview

Polkadot (DOT) – Prishandling og prediksjon

Polkadot (DOT) har klatret jevnt og trutt de siste dagene. Faktisk, i februar alene, har altcoin rapportert gevinster på rundt 30% totalt. Men til tross for dette har DOT slitt med å fjerne sin ukentlige forsyningssone på mellom $22 og $28.

Med denne svakheten kan det bullish momentumet vi så i begynnelsen av måneden avta. Selv om de generelle utsiktene for DOT på lengre sikt er positive, forventer vi en tilbaketrekking mot $17 før DOT finner nok etterspørsel for nok et momentum oppover.

Imidlertid, hvis mynten faller ytterligere under $17, kan vi se flere tap før noe rally kommer igjen. På tidspunktet for skriving av dette innlegget var DOT praktisk talt uendret de siste 24 timene, og ble handlet innenfor forsyningssonen til $21,58.

Bør du kjøpe Polkadot (DOT)?

Vel, det er to måter å tjene på DOT. Først kan du vente til prisen går tilbake til $17 og kjøpe med rabatt på lang sikt. Imidlertid kan kortsiktige tradere gå inn i korte posisjoner rundt $22 og lukke på $17.

Uansett er det noen anstendige muligheter for både kort- og langtidsspill. Men til tross for dette er Polkadot (DOT) en stor kryptoaktiva som uansett vil levere enorm langsiktig verdi.