Polkadot-prisene steg tidlig på handelsdagen, og brøt over barrierenivået på $18,51.

Prisbevegelsen var optimistisk, og nådde så høyt som $18,88, til tross for et 20% fall i handelsvolum.

Nåværende trender indikerer at salgspresset vil øke etter hvert som volatiliteten øker.

Etter nesten syv uker med svingninger, førte salget 21. januar til at DOT ga fra seg svingemønsteret på $29,9-$23,11. Helt siden da har bjørnene fått kontroll, og konvertert det fem måneder lange støttenivået på $23,11 til motstand.

Kryptovalutaen falt til et 25-ukers lavpunkt 24. januar, med et fall på 38,34 prosent. DOT skapte en stigende trekant på sitt 4-timers diagram i løpet av de siste dagene da oksene styrket trykket.

Kilde – TradingView

Polkadot-prisundersøkelser indikerer at mynten er på vei oppover. I løpet av dagens har prisen steget 4 prosent til $18,88. Ved å gjøre det brøt DOT motstandsnivået på $18,51, som for øyeblikket er på $20,44. Videre falt handelsvolumet for DOT med mer enn 20 %, noe som gir et perfekt positivt bilde gjennom dagens handel.

Nylig prisbevegelse tyder på at de fleste tradere er klare til å ta ut penger, noe som vil øke markedsvolatiliteten.

Fra 17. januar har DOT-verdien vært assosiert med et synkende kryptovalutamarked, men den har akkurat sett sin første daglige økning siden den gang. Traders forventes å være på vakt mot den nåværende volatiliteten, noe som vil hjelpe til med å presse prisene ned i neste økt.

DOT har dannet en stigende trekant

Mens den var i tråd med prisen, var den første støtten hovedsakelig nær 50-punktsnivået. Videre kom CMF over midtpunktet og viste en positiv skjevhet. Ikke desto mindre klarte ikke OBV å overvinne sin første motstand.