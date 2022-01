Polkadot sliter med å gjøre et bullish comeback etter tap på 70 %

– DOT tapte mer enn 40 % forrige uke

– Kryptovalutaen har sklidd til ekstreme nivåer den siste uken.

– Polkadot avventer en potensiell avtale med FC Barcelona.

Polkadot har vært en av de mest kjente altcoins og klarte å nå en pris på $55 i november 2021. Det er for tiden den ellevte største kryptovalutaen med en markedsverdi på $18.344.821.245.

De siste ukene har vært tøffe på kryptovalutamarkedet, og Polkadot har vært et av de største ofrene for den siste markedsnedgangen. Siden toppen i november har DOT mistet mer enn 70 % av verdien for å handles til et minimum på $16 den 22. januar.

Imidlertid har DOT klart å holde seg flytende på $19-nivået og danner et flagg, med okser som prøver å overvinne det sterke bearish-trykket i markedet.

Kilde – TradingView

Ut fra diagrammet over er det klart at markedet er sterkt bearish. Og det kan fortsette i den retningen, spesielt med de nylige haukiske renteuttalelsene fra sentralbanker rundt om i verden og den bekymringsfulle inflasjonen. Det neste støttenivået er på $10-merket, et brudd under dette nivået kan skremme bort entusiaster fra Polkadot-blokkjedenettverket og risikere at mynten mister hele sin verdi.

På den positive siden kunngjorde FC Barcelona at de vurderer å ha Polkadot blokkjede-nettverket som sine offisielle trøyesponsorer. Den nåværende offisielle Jersey-sponsoren for Barcelona er Rakuten, et e-handelsselskap fra Japan og kontrakten går ut i juli 2022. Hvis Polkadot klarer å få denne avtalen, vil det øke bevisstheten om Polkadot-blokkjeden betraktelig og øke populariteten og tilliten.

Kryptovalutaer har hatt et par store sportsavtaler når det gjelder sponsing, FTX Exchange signerte en avtale med Major league Baseball, Coinbase Exchange signerte en avtale med National Basket Ball Association (NBA).