Polkadot (DOT) har fulgt hele kryptomarkedet med å legge til gevinster denne uken. Men kjeden har gjort det enda bedre, og har steget over 30 % de siste 7 dagene. Faktisk har DOT vært den beste mynten blant de ti største kryptoene etter markedsverdi. Men vi tror at denne oppadgående trenden så vidt har begynt. Her er noen høydepunkter:

Etter en markedsomfattende kryptokorreksjon i desember, stiger de fleste mynter, med DOT som har økt med over 30 % den siste uken.

Mynten har brutt ulike motstandsnivåer i diagrammet og forventes å se flere gevinster på kort sikt.

Polkadot (DOT) slår seg også sammen med andre Ethereum-rivaler som Solana (SOL) og Avalanche (AVAX) for å legge til betydelige gevinster denne uken.

Datakilde: Tradingview.com

Polkadot (DOT) – prisutvikling og prediksjon.

I skrivende stund blir DOT handlet til $31,44, opp nesten 7% i løpet av intradag. I denne siste stigningen har analytikere sett på om mynten ville bryte forbi overheadmotstanden på $29,81, og den ser ut til at den har gjort det. Vi ser for øyeblikket en viss konsolidering rundt $31, og neste hinder vil være å stige over $33,85.

Hvis DOT kan bevege seg forbi den terskelen og klare å konsolidere seg rundt den prisen, kan vi se en super opptrend som vil vare lenger enn forventet. Vi har også sett enorme økninger i handelsvolum. Faktisk, ved pressetiden var 24-timers handelsvolumet for DOT opp 81%. Dette kan tyde på at det er mye okseinteresse for mynten.

Bør du kjøpe Polkadot (DOT)

Svaret er ja. Polkadot (DOT) er ikke bare et av de mest lovende blokkjedeprosjektene akkurat nå; den har også vært en av de ledende aktørene i år. Det er fortsatt mye langsiktig verdi å låse opp her, og jo før du kjøper, jo bedre.