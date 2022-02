Polkadot vs Kusama, hvilken er et bedre kjøp?

Viktige punkter:

Både Polkadot og Kusama er sterkt undervurdert.

Begge er ideen til Ethereum-medgründer Gavin Wood.

Polkadot har bedre utsikter på grunn av sin høyere markedssynlighet.

Polkadot er en revolusjonerende ny blokkjede som vil koble alle andre kjeder sammen på et internett hvor tillit kan etableres uten å være avhengig av store institusjoner. Plattformen letter kommunikasjon og transaksjoner mellom uavhengige blokkjeder, desentraliserte applikasjoner (DAPPs), orakler/eller fremtidige teknologier som ennå er ukjente.

Kusama er et eksperimentelt blokkjedenettverk som gir mulighet for rask og fleksibel utvikling. Bygget med Substrate, den samme kodebasen som Polkadots arkitektur, men med noen tilleggsfunksjoner som lavere handelsgebyrer eller raskere transaksjonstider; den kan brukes av team som ønsker å bevege seg raskt uten å ofre innovasjon i arbeidsmiljøet.

Hvilken er et bedre kjøp?

Både Polkadot og Kusama er gode kryptovalutaer å kjøpe i 2022. En av faktorene som gir dem troverdighet er at de er hjernebarnet til en av menneskene bak Ethereum, Gavin Wood.

Gavin Wood er en programmeringsguru. Hans ekspertise inkluderer informatikk og programvareteknikk, spesielt i forhold til audio/musikk og visualiseringsteknikker. Han er så god på teknologi at han var blant Ethereum-grunnleggerne, og også som Ethereum Foundation CTO.

Med en så sterk hjerne bak Polkadot og Kusama, kombinert med de to prosjektenes skaleringsevne, er det ingen tvil om at de er gode investeringer. Når det er sagt, har Polkadot bedre utsikter, spesielt nå som kryptovalutamarkedet blir bullish igjen.

Det er fordi Polkadot er et topp 20-prosjekt, noe som betyr at det sannsynligvis vil trekke inn flere nye investorer når folk vender tilbake til krypto. Dessuten har Polkadot en ganske stor økosystembygning på toppen av seg, noe som er et pluss med tanke på dens egenverdi.

Men på grunn av måten de to prosjektene er sterkt sammenkoblet på, er det fornuftig å holde begge.