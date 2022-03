Polker (PKR) har sett en økning på 5 % i intradagshandelen etter at den annonserte tidlig tilgang for sitt kommende spill for å tjene penger. Det NFT-inspirerte spillet forventes å posisjonere Polker som en forstyrrende kraft i GameFi i løpet av de kommende månedene. Her er det vi vet så langt:

På pressetidspunktet handlet PKR for rundt $0,03923, opp rundt 5%.

Den tidlige tilgangen til spillet vil være begrenset per nå, åpen for kun 500 personer.

Polker håper imidlertid at hele spillet vil være online i Q1, 2022

Datakilde: Tradingview

Polker (PKR) – Hvor går det videre

Interessen for GameFi eller blockchain-spill vokser. Etter at prosjekter som Axie Infinity slo rekorder i vekst i fjor, ser flere investorer på innovative nye prosjekter rundt dette området. Polker (PKR) har gjort det ganske bra i denne forbindelse.

Prosjektet utvikler for tiden et etterlengtet spill for å tjene penger som også vil bli infundert med NFTs handel og innsats. Selv om spillet ikke er lansert ennå, ville dette være et godt tidspunkt å komme inn på PKR. Tidlige indikasjoner tyder på at P2E-spillet vil gå live senere denne måneden.

Dessuten har Polker også sikret høyverdi samarbeid med Polygon og får finansiering fra kryptotungvektere som Master Ventures, Chainlink og andre. Så langt er fire beta-tester allerede fullført for P2E.

Når skal man kjøpe Polker (PKR)

GameFi er selvfølgelig veldig konkurransedyktig, og det er mange prosjekter under utvikling. Men hastigheten Polker har beveget seg med for å utvikle og lansere sin P2E er imponerende.

Det faktum at prosjektet har støtte fra bemerkelsesverdige navn i kryptomarkedet er et stort pluss. Det ville være best å kjøpe før det offisielle spillet lanseres. Selv om dette offisielt forventes å skje denne måneden, har vi sett forsinkelser før.