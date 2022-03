Etter en nylig økning på mer enn 100 %, har symbolet til Polkastarter, POLS, begynt å avta raskt. I dag har den mistet en tredjedel av sin verdi. Imidlertid viser tekniske indikatorer at det kan stå overfor et okseløp.

Du trenger ikke mer enn denne korte artikkelen for å finne ut hva POLS er, om det er verdt å kjøpe dip, og de beste stedene å kjøpe POLS.

Siden POLS er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe POLS ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn.

POLS er det opprinnelige verktøyet til Polkastarter-plattformen og spiller en rekke roller i økosystemet, som brukes til likviditetsutvinning, styring, betaling av transaksjonsgebyrer og kvalifisering til å delta i POLS-holder pools.

Polkastarter er en blokkjedeplattform designet for å gi en brukervennlig startrampe for tokenpooler og auksjoner på tvers av kjeder. Det er mest brukt av blokkjedeprosjekter i tidlig fase som ønsker å skaffe kapital og enkelt distribuere sine tokens samtidig.

Gjennom Polkastarter kan blokkjedeprosjekter enkelt lage sine egne byttebassenger på tvers av kjeder, som lar dem trygt skaffe midler, mens brukere kan investere uten risiko, siden bytteavtaler utføres automatisk av smarte kontrakter.

POLS kan være en lukrativ investering, men ta deg tid til å lese minst flere prisspådommer fra ledende analytikere og gjøre markedsundersøkelser før du forplikter deg. Ta alle investeringsråd med en klype salt.

GOV Capital er fortsatt positiv på POLS til tross for den nåværende prisutviklingen. De spår at det vil handles for mer enn $7 om et år og for $47,6 om 5 år.

