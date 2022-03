Polygon lager en unik NFT-samling for «sosialt eksperiment».

Et sosialt eksperiment av den nederlandske kunstneren Dadara og RAIRtech, en NFT-plattform for administrasjon av digitale rettigheter, førte til opprettelsen av 7,9 milliarder digitalt identiske NFT-er av CryptoGreyman, en karakter som ble brakt til live av artisten for 30 år siden, fikk CoinJournal vite fra en pressemelding.

Støtter flyktningmottak over hele verden

Prosjektet har slått seg sammen med Movement on the Ground, en frivillig organisasjon som støtter flyktningmottak over hele kloden, en sak som nå er mer aktuell enn noen gang.

Flyktninger sliter med å få identifiseringen som trengs for å søke asyl, og regjeringer ser dem ofte som generatorer av papirarbeid snarere enn mennesker som flykter fra forferdelige situasjoner.

Polygon gir L2 til mint drop

Polygon ga Layer 2-løsningen for å prege dråpen, som fant sted 22. februar kl. 14:22 EST. Men hva handler prosjektet om? NFT-ene er fysisk identiske, men hver har sitt eget serienummer, oppført i rekkefølgen den ble preget i. Hver NFT i denne samlingen koster 1 MATIC.

Dadara kommenterte:

Jeg ser på dette som en dødseriøs spøk, som kan rasle i buret til konsensuell virkelighet og heve samtalen. Det er et eksperiment med et uforutsigbart utfall. Ingen spesifikk NFT er bedre enn en annen, og fordi pregeprisen er allment tilgjengelig vil det være interessant å se hvilken verdi hver enkelt CryptoGreyman-innehaver tilfører.

Garrett Minks, CTO i RAIRtech la til:

I år har hele denne NFT "statussymbol"-ideen virkelig utviklet seg, til det punktet hvor folk vil bruke hundretusenvis av dollar på en Bored Ape NFT eller andre PFP-prosjekter og vil bruke den delen av digital unikhet som det som definerer dem. Dette prosjektet er mer demokratisert, inngangsbarrieren er med vilje lav. Når en person kjøper en CryptoGreyman, er det vedlagte serienummeret deres. Dette tallet, hvis de velger å beholde det, vil være deres til tidenes ende, eller til blokkjeden slutter å eksistere.

Potensialet til Web3 til å transformere sosial persepsjon

Prosjektet gjenspeiler synet på at selskaper og myndigheter reduserer folk til tall, mens sosiale medier legger press på dem til å være dramatisk unike.

På bakgrunn av denne motsetningen håper prosjektet å inspirere til diskusjon om Web3s potensial til å skape en mer realistisk fremstilling av menneskeheten.