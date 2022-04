Polygon lover å bli karbonnegativ i 2022

Polygon kunngjorde sitt «Green Manifesto: A Smart Contract with Planet Earth» i dag og har forpliktet seg til å bli karbonnegativ i år.

De lovet også 20 millioner dollar for å implementere en flerlags bærekraftig utviklingsstrategi for å bygge en mer bærekraftig fremtid for deres økosystem, kunder og planeten, erfarte Coin Journal fra en pressemelding.

Første samarbeid er med KlimaDAO

Det første initiativet vil være i samarbeid med KlimaDAO, den mest profilerte forkjemperen for å legge til rette for det begynnende karbonmarkedet i kjeden.

KlimaDAO, i samarbeid med Offsetra, har gitt Polygon en karbonfotavtrykkanalyse for å evaluere nettverkets karbonintensitet og på sin side informere utslippshåndtering og reduksjonsstrategi.

Den fullførte analysen inkluderer utslipp fra maskinvare for innsatsnode, utslipp fra energiforbruket til deres operasjoner, og utslipp fra kontrakter som samhandler direkte med Ethereum Mainnet.

Ethereum står for 99% av utslippene

Analysen viste at sjekkpunkter og brobyggingsaktiviteter som involverer transaksjoner på Ethereum Mainnet er ansvarlig for over 99% av Polygons utslipp. Siden nettverket ble opprettet har sjekkpunkter resultert i over 16 000 tonn utslipp og brobygging har resultert i nesten 74 000 tonn.

Fra februar 2022 var de totale utslippene for Polygon siden nettverkets oppstart 90 654 tonn karbon.

Polygon skal kjøpe karbonkreditter

For å kompensere for karbonpåvirkningen fra økosystemet, vil Polygon kjøpe høykvalitets, sporbare BCT- og MCO2-karbonkreditter via KlimaDAOs on-chain karbonmarked Klima Infinity for å kompensere for 90 654 tonn karbon.

Polygon har gitt Crypto Carbon Ratings Institute (CCRI) i oppdrag å gi en sekundær revisjon av karbonfotavtrykket for å underbygge disse dataene og sikre gyldighet.

Lover 20 millioner dollar for å kompensere for utslipp

Polygon har lovet 20 millioner dollar for å kompensere for karbonutslipp og implementere en rekke samfunnsinitiativer. De vil finansiere prosjekter som bruker teknologi for å bekjempe eller løse klimaendringer for å opprettholde fokuset på bærekraftig praksis.

Polygon forbedrer brukervennligheten og den økologiske levedyktigheten til Ethereum ved hjelp av skaleringsløsninger som Polygon PoS, Polygon Edge, Polygon Avail, Polygon Nightfall og Polygon Hermez. Økosystemets bærekraftsløfte går foran Ethereums overgang til PoS, som vil redusere nettverkets energiforbruk med nesten 99 prosent.

Sandeep Nailwal, medgründer av Polygon, kommenterte:

Vi har nådd et avgjørende punkt i menneskehetens historie. Handlingene vi tar i løpet av det neste tiåret vil avgjøre skjebnen til hele planeten. Våre skisserte tiltak kan eliminere utslippene fra Polygon-økosystemet, men det er ikke nok til å gjennomføre den typen endring som er nødvendig for å bekjempe klimakrisen i stor skala. Sammen med Polygon må den bredere blokkjedeindustrien danne en samlet front for å finansiere, støtte og utnytte teknologi som hjelper til med å helbrede jorden, i stedet for å ødelegge den.