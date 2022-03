Polygon (MATIC) avvist ved avgjørende overhead-motstand

Polygon (MATIC) har trendet oppover storparten av uken. Mynten er faktisk i det grønne de siste 7 dagene og det var noen analytikere som så for seg et mulig utbrudd. Men MATIC ble avvist i en avgjørende sone, og dette kan bety undergang for okser. Her er fakta.

Etter å ha økt i løpet uken, ble MATIC avvist på $1,75.

Mynten har siden falt til $1,59 siden.,

Det er sannsynlig at MATIC vil teste den sonen på nytt denne uken.

Datakilde: Tradingview

Polygon (MATIC) – Forstå opptrenden

Den siste oppgangen i MATIC har vært ganske imponerende. Hele markedet ser også ut til å være i oppgang, med Ethereum og Bitcoin som også ser store gevinster. Men det er tydelig at momentumet for MATIC har avtatt. For de fleste analytikere var målet at mynten skulle stige over 1,75 dollar.

Dette ville ha signalisert et sterkt okseløp som kunne opprettholdes lenger. Men MATIC ble bestemt avvist til $1,75 og har siden trukket seg betydelig tilbake for å nå $1,56. $1,75 er faktisk 200-dagers EMA, mens $1,56 er litt lavere enn 50-dagers EMA.

Det kan tenkes at MATIC preller av mellom disse to sonene. Vi forventer at mynten vil teste $1,75 igjen denne uken. Om det denne gangen blir vellykket gjenstår å se. Men et trykk over 200 EMA vil være signalet om at okser har tatt over.

Er Polygon (MATIC) fremtiden?

Polygon (MATIC) kom ut som en Ethereum-skaleringsløsning. Den har siden forsøkt å diversifisere seg fullt ut fra kjernevirksomheten og skaper nå nye vertikaler innen GameFI og NFT.

Det er selvfølgelig ikke den største kryptoaktivaen. Men den vil forbli blant de ti beste i lang tid fremover. Dette gjør det til en veldig anstendig investering på lengre sikt.