Polygon (MATIC) kan stige til all-time high før årsslutt

Polygon (MATIC ) ser ut til å sprette tilbake og gå mot all-time high før året er over. Mynten har tålt mye motvind den største delen av desember. Det har vært en nedadgående spiral siden måneden startet, men ting endrer seg nå. På tidspunktet for publisering av dette innlegget ble mynten handlet til $2,16. Det er ingen tvil om at dette er litt lavere enn motstandsnivået. Men det er fortsatt bare 25 % unna 2021s all-time high. Her er noen andre positive punkter:

De fleste tekniske indikatorene ser bra ut.

Kort- og langsiktige glidende gjennomsnitt peker oppover.

RSI, en teknisk indikator som brukes til å måle momentum, er også positiv.

Datakilde: TradingView.com

Polygon (MATIC) blir handlet over stigende støttelinje

Til tross for de røde dagene i desember, har Polygon (MATIC) vist en utrolig spenst. Akkurat nå handles mynten godt over sin stigende støttelinje. Støttelinjen har faktisk vært på plass ganske lenge, siden slutten av juli for å være presis. I løpet av de siste tre dagene har Polygon (MATIC) hatt en jevn økning. Selv om vi fortsatt ser mye motstand rundt $2,26, tror vi fortsatt at mynten vil bryte dette nivået ved årsslutt. Faktisk, i det siste rallyet, klarte Polygon (MATIC) å nå $2,57, veldig nær den høyeste rekorden på $2,7.

Er et gjennombrudd gjennomførbart i år?

Sentimentet på Polygon (MATIC) er bullish akkurat nå. Mynten forventes å bryte motstanden på $2,26 i år. Dette kan utløse et bredt anlagt rally som kan presse prisen til nye høyder.

Dessuten, selv om Polygon (MATIC) ikke klarer å treffe all-time highs ved årsslutt, kan den lett handles godt over motstandslinjen i de kommende dagene. Når Polygon (MATIC) bryter over $2,28, vil neste motstandsnivå være et sted mellom $3,25 og $3,96, et tall langt over årets topper.