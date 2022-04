Polygon (MATIC) ser mot nye all-time highs – Kan det skje?

Mange mynter opplever en blandet start på april. Spesielt Polygon (MATIC) ser ut til å miste momentum etter et sterkt press på slutten av forrige måned. Men til tross for dette, ser altcoinen fortsatt på noen rekorder i nær fremtid. Her er alle fakta du trenger å vite:

MATIC er fortsatt innenfor en avgjørende etterspørselssone til tross for et fall på 8 % på 24 timer.

Tekniske indikatorer tyder på at en økning mot $2 er høyst sannsynlig denne uken.

Dette kan åpne opp for en ny all-time high på $3 på kort sikt.

Datakilde: Tradingview

Polygon (MATIC) – Veien til ATH

Å treffe $3 kan ha virket utenkelig for MATIC for noen uker siden. Mynten slet virkelig med å finne noe oppadgående momentum. Men ting har virkelig snudd. På ett tidspunkt testet MATIC faktisk $2, selv om det siden har falt siden.

Men selv med denne avtatte opptrenden, er mynten nå mellom en avgjørende etterspørselssone på mellom $1,44 og $1,55. Hvis okser klarer å holde prisen innenfor dette området, er det sannsynlig at MATIC vil bryte ut og rase mot $2 igjen i de kommende dagene.

Det viktigste etter dette er å se hvor lenge prisen kan holde seg over $2. Hvis vi ser et vedvarende trykk over $2, vil det bare være et spørsmål om tid før MATIC knuser $3, og setter en ny all-time high i prosessen. Dette vil imidlertid bli ugyldig hvis prisen stenger under $1,44.

Er MATIC et godt kjøp nå?

Så lenge MATIC forblir innenfor etterspørselssonen som er oppført ovenfor, tror vi den har mye oppadgående momentum. Det vil derfor være fornuftig å kjøpe den og avslutte på rundt $2. Langsiktige investorer kan også ta sjansen på MATIC akkurat nå før de blir priset ut i det kommende rallyet.