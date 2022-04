For det meste i april har Polygon (MATIC) fortsatt å møte mye salg. Selv om mynten har økt litt noen ganger, har den vanligvis ikke klart å finne noen seriøs bane oppover. Til tross for dette har MATIC klart å bremse nedadgående trend. Her er noen av faktaene:

MATIC ser ut til å gå gjennom en periode med konsolidering

Mynten kan svinge mot $1,63 i dagene fremover

En lukking under $1,15 vil ugyldiggjøre denne avhandlingen

Datakilde: Tradingview

MATICs stigning til $1,63

Den avtatte nedtrenden vi har sett de siste dagene kan tyde på at MATIC er i ferd med å oppleve en trendvending. For øyeblikket går altcoinen gjennom en konsolideringsfase, og det er sannsynlig at prisen vil holde seg godt over $1,2.

Etter at dette skjer, forventer vi at MATIC vil øke mot $1,63. Dette vil representere en oppgang på rundt 35 %. Basert på myntens ytelse i april vil imidlertid ikke oppoverbanen vare lenge. Faktisk, når mynten er godt over $1,63-merket, vil investorer begynne å ta fortjeneste. Dette vil føre til et lite salg som vil presse MATIC ned mot sin nåværende pris på $1,2.

Med mindre det er en enorm forbedring i det generelle sentimentet i markedet, vil MATIC sannsynligvis forbli stagnert i den langsiktige trenden til tross for økt kortsiktig volatilitet. Dessuten vil en daglig lukking under $1,15 ugyldiggjøre den kortsiktige bullish-oppgaven ovenfor.

Hvor går MATIC videre?

MATIC var en av de beste myntene tilbake i 2021. Men altcoinen lever ikke opp til forventningene i år. Mens de generelle utsiktene for altcoinen fortsatt er positive, kommer ikke MATIC til å tilby den typen avkastning vi så i 2021.

Imidlertid er det fortsatt nok oppside for minst 3x vekst før 2022 er omme. Men sentimentet i det bredere kryptomarkedet må forbedres drastisk for at dette skal skje.